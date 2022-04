Sergio Ramos se confesó: 'me veo jugando cuatro o cinco años más'

Sergio Ramos apenas volvió a la alineación titular el fin de semana en la visita parisina ante el Clermont. El ibérico ingresó en la goleada del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes frente al Lorient y el estadio lo chifló completamente denotando el inconformismo con el defensor central insignia del Real Madrid.

Aunque vive una situación complicada, Ramos se confesó con el ex jugador, Ludovic Giuly, conversación en la que mantuvo que se ve jugando al fútbol unos cuatro o cinco años más. El español habló con el francés en ‘Prime Video Sport France’ y comentó que, ‘estoy bien con ganas de jugar. En París tengo dos años y espero que puedan ser tres’.

Las críticas frente a Sergio Ramos incrementan cada vez más en Francia. Sus lesiones lo han mermado en gran parte de la temporada. Además, su salida parece ser inminente en el verano del 2022. Sin embargo, el ibérico se encuentra cómodo en la capital francesa, y deseoso en cumplir su contrato que por ahora va hasta el 2024.

Ramos solo ha jugado seis encuentros con la camiseta del Paris Saint-Germain. Previo al clásico ante el Olympique de Marsella, el español se confesó y aunque las lesiones lo han perseguido, no quiere abandonar el fútbol, ‘me veo jugando todavía entre cuatro o cinco años más a alto nivel y luego otra experiencia. Mientras el físico me aguante creo que tengo la cabeza muy focalizada’. Además, añadió que, ‘ahora estoy muy bien, muy feliz con ganas de jugar’.

Finalmente, Ramos que no fue tenido en cuenta por sus lesiones en los últimos partidos de la Selección España, contestó sobre jugar con el combinado nacional o actuar con su club. El sevillano dijo, ‘es una pregunta difícil de contestar, el sentimiento de tu patria y de tu país siempre es algo muy grande. El de tu equipo es al que te debes, tienes que jugar bien en tu equipo para ir con tu Selección. Son los dos un sentimiento único, pero no me puedo quedar con uno, aunque con la Selección puedes aspirar a ser campeón del mundo.