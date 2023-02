Agüero desveló cuál sería el club de Messi: 'Lo está considerando'

Mientras más se hable de una posible salida de Lionel Andrés Messi Cuccittini del Paris Saint-Germain, los rumores seguirán rodeando al delantero argentino que espera entrar en las negociaciones para renovar su contrato o bien , considerar una nueva alternativa para su futuro. Pero lo que sí queda claro es que Lionel no está pensando en abandonar el fútbol después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.



Lionel Messi del Paris Saint-Germain no tiene un futuro decidido en la capital francesa, y por esta razón, se espera con alta expectativa lo que pueda suceder en el verano del 2023. Seguir en Francia es una posibilidad, pero también regresar al FC Barcelona o cambiar de aires drásticamente en ligas de América serían otras cartas que maneja Messi.

El Inter de Miami en la cabeza de David Beckham y el director técnico inglés Phil Neville ya desvelaron que sí tienen grandes intenciones en intentar firmar a Lionel Messi acompañado de un Sergio Busquets que tampoco ha arreglado su futuro con el FC Barcelona. Ante estos rumores, aparece otra opción para Lionel y quién mejor que Sergio el 'Kun' Agüero para confirmar la carta que le podría aparecer a su excompañero.



Sin duda alguna, Sergio Agüero es un hombre capacitado para hablar del futuro de Lionel Messi como el amigo que es. Una cábala que pasa por compartir cuarto de concentración como en tiempos pasados cuando Agüero era jugador y era convocado en la albiceleste, por esto y más razones, el ex Manchester City dio pistas de lo que puede ser el futuro de Lionel.

Así las cosas, Sergio Agüero desveló en entrevista con UOL lo que estaría pensando hacer Lionel Messi con su futuro. ¿Una decisión para ponerle fin a su carrera deportiva a nivel de clubes? Pues, de acuerdo con el 'Kun', Messi contempla la posibilidad de regresar a su país, "está considerando seriamente la posibilidad de jugar para el Newell's".



Sin embargo, Maximiliano Rodríguez, quien se retiró en Newell's Old Boys señaló que son rumores y que todo se dio por la forma de ser de Sergio Agüero, "Kun es Kun. No puede quedare callado. Veremos. Es difícil hablar de esto porque luego se hace una bola gigante de rumores. Esperemos y veamos qué sucede. No nos adelantemos a los hechos". Mientras las negociaciones con el Paris Saint-Germain no estén activadas, más clubes se interesarán por los servicios del astro argentino.