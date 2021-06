Caso Sebastián Villa: Justicia de Argentina lo citó a juicio oral

Sebastián Villa terminó la temporada con Boca Juniors y viajó a Colombia para tomarse unos días de vacaciones junto a su familia y amigos. Sin embargo, su causa judicial en Argentina sigue en proceso y este viernes, según información de medios argentinos, la Justicia de este país tomó la determinación de citar al extremo colombiano a juicio oral.

"El juez de garantías de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, sacó este viernes su resolución y le dio la derecha al pedido de Verónica Pérez, fiscal de la UFI 3 de ese partido de la Provincia de Buenos Aires, quien había pedido en marzo que la causa en la que el futbolista está imputado por lesiones leves y amenazas coactivas fuera elevada a juicio", informó el Diario Olé.



Villa, de 25 años, fue denunciado el pasado 28 de abril del 2020 por violencia de género, luego de que su expareja, Daniela Cortés, publicara fotos en sus redes sociales en las que se le veía golpeada.



Así, el delantero ex Deportes Tolima será sometido a juicio oral para determinar la verdad de los hechos y así mismo el juez del caso pueda dar un veredicto final de este caso que lleva varios meses en proceso.



Cabe resaltar que esta delicada situación le impidió a Sebastián Villa ser convocado por la Selección Colombia para los juegos de Eliminatorias, y por hora, hasta que no resuelva su causa legal, seguirá por fuera de la Tricolor, tal y como lo dio a entender el entrenador Reinaldo Rueda.



"Ustedes entienden que es una situación sociológica compleja, de la cual no podemos estar exentos. Es una pena, primero el tema jurídico de Sebastián, y después, todo lo que implica el no poderlo tener acá, por las repercusiones en la sociedad. Es un tema delicado que debemos manejar con mucho tacto. Hay que contribuir para que sea lo mejor para todos", dijo el DT en rueda de prensa.