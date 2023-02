Un campeón mundial, uno de Champions y uno de Premier: ¿quién ganará?

En el año del Mundial claramente las apuestas se inclinan al campeón, pero esta vez hay tantos méritos en los contendores que puede haber alguna sorpresa.

La FIFA publicó los nombres de los finalistas de los premios The Best FIFA Football Awards de 2022 en las categorías The Best al Entrenador de la FIFA, tanto de fútbol femenino como de masculino.



Los nombres de los tres finalistas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino son:



Carlo Ancelotti (Real Madrid CF)

Pep Guardiola (Manchester City FC)

Lionel Scaloni (selección nacional de Argentina)



Sin duda se trata de una decisión que se presta para sorpresas, pues la campaña de Ancelotti con el Madrid fue espectacular, con Supercopa de España, Liga, Liga de Campeones y Supercopa de Europa, mientras que Guardiola se coronó en la Premier League, que hasta último momento se decidió en un pulso con Liverpool.



¿Nada supera el título mundial en Catar, en su primera experiencia y con el tremendo mérito de haber conformado un equipo ideal para coronar a Messi? Eso inclinaría la balanza hacia Scaloni. Habrá que esperar al 27 de febrero, en París, para saberlo.



Entre tanto, también se conocieron las tres finalistas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:



Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais)

Pia Sundhage (selección nacional de Brasil)

Sarina Wiegman (selección nacional de Inglaterra)