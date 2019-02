La nueva decisión de Sarri sobre Kepa: 'Tiene que pagar con el equipo'

Kepa Arrizabalaga fue suplente en la victoria 2-0 del Chelsea contra Tottenham y el entrenador Mauricio Sarri habló sobre la decisión que tomó con el guardameta español.



“Fue fácil porque Kepa cometió un gran error y luego lo pagó con el club. En este partido, él tiene que pagar con el equipo. Fue un mensaje a todo el equipo, al vestuario. Somos un grupo y no 25 individuos. Ahora, dejamos el asunto. Nos apoya y en el futuro Kepa estará con nosotros”, dijo el italiano.

También expresó cómo solucionaron al malentendido que le ha dado la vuelta al mundo.



“He hablado con Kepa. Luego hablamos con todos, porque con pedir perdón al 'staff' técnico no era suficiente. Entonces él pidió perdón a sus compañeros, al club... Cometió un grave error, pero nosotros debemos ser más grandes. No queremos matarle”, dijo.



Aún no se ha definido por cuántos días estará Caballero como el guardameta del Chelsea, pero, sin duda, Kepa es uno de los suplentes más caros del actual plantel del club londinense.