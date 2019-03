Sao Paulo anuncia el regreso del internacional Alexandre Pato

El Sao Paulo anunció hoy el regreso del delantero internacional Alexandre Pato, de 29 años, que pasó por el Milán italiano, el Chelsea inglés y el Villarreal español, y que este año rescindió su contrato con el Tianjin Tianhai chino.

La repatriación del exjugador de la selección brasileña fue confirmada por el Sao Paulo en sus redes sociales y en su página en internet, y tras varias especulaciones en la prensa debido a que el atacante también era pretendido por Palmeiras y Santos, dos de los principales rivales del conjunto tricolor.



"Bienvenido de regreso Alexandre Pato", anunció el Sao Paulo en sus mensajes, en los que dejó claro que el delantero vestirá la camisa tricolor con contrato firme por cuatro años, hasta 2022, y ya no como un jugador cedido.



Este será el segundo paso de Pato por el Sao Paulo, club con el que jugó entre 2014 y 2015 y del que se despidió tras anotar 38 goles en 101 partidos en dos temporadas. Pese a que el club paulista no divulgó detalles de la negociación, versiones de prensa indican que, a lo largo de los 4 años de contrato, el Sao Paulo resarcirá al jugador por los 2,5 millones de euros que desembolsó para rescindir su contrato con el Tiajin Tianhai.



La dirección del club considera que tal valor equivale a lo mismo que el Sao Paulo tendría que pagar para adquirir los derechos de un jugador de sus características.



La decisión de Pato de fichar por el Sao Paulo con un salario inferior a 2 millones de euros anuales sorprendió en medio de las versiones de que el jugador analizaba una propuesta del fútbol chino por la que recibiría 14 millones de euros al año y otra del Galatasaray turco para ganar 6 millones de euros anuales.



"El atacante recibió propuestas de otros clubes de Brasil y del exterior, pero no tuvo dudas al tomar su decisión. Su pasión por el Sao Paulo y los buenos recuerdos de su paso por el club entre 2014 y 2015 hablaron más alto", afirmó el Sao Paulo en su portal.



El atacante se convirtió el principal refuerzo del club paulista este año y en la principal esperanza para recuperar un Sao Paulo que pasa por una etapa crítica desde hace varios meses y una grave sequía goleadora. Pato comenzó su carrera profesional en 2006 con el Internacional brasileño, con el que fue campeón mundial de clubes de la FIFA ese mismo año y de la Recopa Sudamericana en 2007.



Presentado entonces como una de las revelaciones del fútbol brasileño, el jugador nacido en la ciudad de Pato Branco fue fichado en 2007 por el Milán, club en el que permaneció hasta 2013 y con el que fue campeón italiano en 2011 y de la Supercopa de Italia en 2013.



En 2013 volvió a Brasil para jugar con el Corinthians y las dos temporadas siguientes con el Sao Paulo. Con el fin del contrato de préstamo con el Sao Paulo, Pato prefirió regresar a Europa y pasó por el Chelsea y el Villarreal antes de aceptar un contrato millonario en China.



Como jugador de la selección brasileña fue campeón de la Copa de las Confederaciones en 2009 y campeón del Sudamericano Sub'20 en 2007. Igualmente conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la de plata en los de Londres en 2012.