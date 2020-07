Pudo perder un ojo: el exSanta Fe que sufrió un accidente jugando golf

Vino a Santa Fe en 1994, fue mundialista con Bolivia y luego emigró al exterior para mejorar su calidad de vida, su ritmo de competencia y su economía. Hoy, está hospitalizado por un accidente jugando golf, con un ojo en riesgo, y con el temor de que un insignificante juego le pueda cambiar la vida.

Esta semana, en Washington, Estados Unidos, el exfutbolista Jaime Moreno sufrió un golpe con una pelota de golf, que impactó en su ojo y estuvo a punto de perderlo. El exfutbolista boliviano dijo que le pegó fuerte a la pelota, que esta rebotó en el cemento y se estrelló en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



“Es una desgracia tan grande que me puede cambiar la vida”, relató el delantero que brilló en la MLS. “Fue un accidente tan rápido y tan estúpido, y la pelota estaba en el carril de cemento por donde pasan los carritos. Le pegué, pero rebotó en un borde y me reventó el ojo”, describió Moreno el trágico momento.



En charla con el programa ‘Facetas Deportivas’, de Bolivia, el exfutbolista, de 46 años, contó que “no es seguro que me recupere y debo esperar que la sangre baje, tomará tiempo para decidir si hay que hacer otra operación. Puede pasar en una ocasión en millones y me pasó a mí. Hay que esperar con fe para que todo vuelva a la normalidad”.



Jaime Moreno tuvo un efímero paso por Independiente Santa Fe, donde jugó 5 partidos. Vino al lado de Juan Manuel Peña, exdefensor que también jugó el Mundial de 1994 con Bolivia y quien tuvo más brillo en el equipo cardenal.



Justamente, Peña envió un sentido mensaje a su amigo, enviándole animo en este difícil momento. En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Peña recordó su etapa en Santa Fe junto a Moreno, quien jugó entre 1996 y 2010 en Estados Unidos, dejando un legado.