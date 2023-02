Miguel Borja impacta a Salomón Rondón: 'Me entiendo muy bien con él'

Martín Demichelis sorprendió con su onceno para el Trofeo de Campeones de la Superliga en la semifinal. Contra Banfield, el exdefensor central alineó un equipo con Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón juntos. Dos delanteros que tienen movimientos y características muy similares en el campo de juego, pero en donde se complementaron bien y mostraron buenas facetas con el venezolano siempre buscando al colombiano con pases rasantes.



En el segundo tiempo en un partido que se fue complicando, River Plate dio el golpe con un riflazo que tiró Miguel Ángel Borja después de un gran pase de Ignacio Fernández. El impacto de Borja ya está creciendo en el compañerismo con Salmón Rondón en esa delantera que Martín Demichelis quiere tener en el futuro. Por esta razón, el doble '9' puede dar resultados.

Salomón Rondón y Miguel Ángel Borja jugaron juntos por primera ocasión en River Plate y quedó en evidencia que ambos se pueden complementar a la perfección pese a las características de ambos. Para Martín Demichelis cuando surgió el rumor de que iban a fichar a Rondón con una amplia trayectoria en Europa, aparecieron las dudas que ponían a Borja adentro del XI ideal o al venezolano como único referente del área. Pero sorprendió en el Trofeo de Campeones contra Banfield.



Completamente inesperado y mientras la prensa argentina especulaba con quién podía ser el delantero en solitario de River Plate, Martín Demichelis se decantó por los dos. Salomón Rondón y Miguel Ángel Borja jugando juntos y el venezolano señaló en ESPN que se sintió muy cómodo con el colombiano. "Sí, sí, por supuesto. Con Borja me entiendo bastante bien. No solo con él sino con Lucas (Beltrán) también. Así que es cuestión del día a día, del trabajo, de los entrenamientos. Esto es un equipo y la competencia sana tiene que existir, lo hicimos bien, así que muy contento por eso".



Elogió a su compañero en el frente de ataque, pero también referenció que deben mejorar en aspectos, aunque eso se logrará en las sesiones de trabajo, "el jugador de River tiene que ser muy completo. Con Miguel me voy entendiendo bien, es cuestión de seguir puliendo ciertos detalles, lo que quiera el equipo y lo que pida el entrenador hay que hacerlo".