¿Preocupación para Borja? Confesión de Salomón Rondón en River Plate

El venezolano Salomón Rondón fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo delantero del River Plate. Después de 14 años en el fútbol de Europa, jugando para clubes de España, Rusia e Inglaterra, el goleador de la vinotinto creyó que era momento de volver.



Junto a Jorge Brito, presidente del club millonario, y Martín Demichelis, su entrenador, Rondón aseguró que tenía "muchísimas ganas" de competir de nuevo en Sudamérica, desde donde partió en 2008 tras jugar con Aragua de Venezuela.

"Con Martín (Demichelis) hace 12 años compartí en Málaga y desde allí sabía de su liderazgo. No dudé un segundo cuando me comunicó si quería venir (...) Fui al museo cuando llegué porque quería empaparme de la historia del club y estoy muy ilusionado", dijo Rondón en charla con la prensa.



Fue el mismo técnico argentino quien lo telefoneó y le pidió sumarse a su proyecto. Este no deja de ser un motivo de preocupación para el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien tendrá una dura competencia por la titularidad.



Sobre las razones que tuvo para fichar con el millonario, Salomón aseguró que pasó por su deseo de volver a jugar en Sudamérica. "Es cierto que había ofertas que por ahí no me llamaban mucho la atención y decidí River por el esfuerzo que ha hecho la directiva. Hablé directamente con Martín y me contó de su necesidad. Yo tenía muchísimas ganas de competir y experimentar de nuevo lo que es el fútbol sudamericano".



En medio de la rueda de prensa en el River Camp, el máximo artillero de Venezuela mencionó que le ha costado adaptarse, después de tantos años en Europa. "Allá se juega a otro ritmo y aquí me está costando agarrar el timing".



Finalmente, el exjugador de Zenit, Newcastle, CSKA Moscú y Everton, aseguró que "aquí lo único que vale es ganar y todavía me queda fútbol. Quiero afrontar todas las competiciones". Rondón se estrenó con River el pasado 4 de febrero y jugó poco más de 30 minutos en la derrota por 2-1 contra Belgrano de Córdoba.