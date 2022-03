Ruud van Nistelrooy asume su primera experiencia como entrenador

La leyenda neerlandesa que va por su primera experiencia como entrenador en primera división.



El PSV Eindhoven hizo hoy oficial el fichaje de Ruud van Nistelrooy como entrenador para la próxima temporada en sustitución del alemán Roger Schmidt, que ya anunció en febrero que no continuaría como técnico.



El exjugador de 45 años dirige actualmente al filial del club de Eindhoven y ha firmado contrato como técnico del primer equipo hasta mediados de 2025. “Mi objetivo siempre ha sido ser el entrenador del PSV”, dijo en un comunicado del club neerlandés.



“Llevo años trabajando para este momento” aseguró Van Nistelrooy, que comenzó a formar a canteranos del equipo de Eindhoven en 2016, cuando se hizo cargo del equipo B1 del PSV, y dirige desde el pasado verano al PSV Eindhoven B, que va undécimo en la segunda división holandesa.



“En los últimos años he sido supervisado intensamente por el club y en particular por Toon Gerbrands -actual director general del PSV-. Él estaba convencido de que podía dirigir completamente mi propia carrera como entrenador”, explicó.



“Las conversaciones con toda la Junta Directiva y el Consejo de Supervisión han fortalecido mi imagen de unidad y la ambición de lograr algo especial con el PSV a largo plazo. Estoy listo para liderar el club como entrenador del primer equipo”, añadió.



El director técnico del club de Eindhoven, John de Jong, explicó que la junta directiva está “muy contenta de que Ruud haya dicho que sí” porque “goza de la plena confianza de la actual dirección del PSV”. “Ruud ha aprendido mucho dentro y fuera del PSV en los últimos años, impresionó como líder de varios equipos y está listo para dirigir al primer equipo”, indicó De Jong.



Durante su carrera como jugador, Van Nistelrooy pasó entre otros equipos por el PSV Eindhoven, el Manchester United y el Real Madrid, equipo con el que jugó cuatro temporadas, ganó dos ligas y se convirtió en el máximo goleador de la temporada 2006/07. Se retiró en el Málaga CF en 2012 y poco después comenzó su carrera como técnico.



Fue asistente del seleccionador de Países Bajos de 2014 a 2016, por aquel entonces Guus Hiddink, y de Frank de Boer durante la Eurocopa 2020.



Van Nistelrooy recogerá en el PSV el relevo del alemán Roger Schmidt, que a pesar de estar haciendo una buena temporada anunció el pasado febrero que no seguiría al frente de club. El PSV Eindhoven va segundo en la Eredivisie, a dos puntos del líder Ajax, es finalista de la Copa de Países Bajos y se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Conferencia.