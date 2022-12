Rusia, entre la UEFA y la AFC: abiertos al cambio de confederación

El fútbol ruso, excluido de todas las competiciones internacionales debido a la campaña militar en Ucrania, anunciará el 27 de diciembre si abandona la UEFA para sumarse a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).



"El ingreso en la AFC permitirá a nuestras selecciones y clubes regresar a los torneos oficiales. La decisión es complicada y controvertida", admitió hoy en rueda de prensa Alexandr Diukov, presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR). El comité ejecutivo de la UFR se reunirá el próximo martes para tomar una "decisión definitiva" sobre un asunto que ha dividido al fútbol nacional.

"¿Podemos esperar? ¿Cuánto podemos esperar? ¿Inglaterra esperó cinco años? Si nos dicen un plazo concreto, organizaríamos una encuesta y votaríamos si estamos dispuestos a esperar cinco años. ¿Pero si son 10 o 15 años?", comentó. Diukov, alto cargo del consorcio gasístico Gazprom, destacó que "la gran mayoría de clubes" apoyan pasar a la AFC, aunque reconoció el peligro de que algunos jugadores cambien de ciudadanía por ese mismo motivo.



"No vemos la luz al final del túnel. En estos momentos, la AFC está dispuesta a aceptarnos en su seno. Ahora nadie está dispuesta a darnos una garantía por escrito, pero están dispuestos a estudiar nuestra solicitud. La posibilidad de que nos acepten es más que alta", señaló.



Mientras, Diukov, que asistió al Mundial de Qatar 2022, aseguró que la UEFA dejó claro en sus consultas con la UFR que "no ve en estos momentos motivos para revisar su decisión" de excluir al fútbol ruso y "espera a la estabilización de la situación política". Agregó que a lo más que puede llegar la UEFA es a permitir a las secciones inferiores de la selección nacional participar en torneos internacionales, aunque "no hay garantías" de que eso también prospere.



"Sabemos que la FIFA no se opondrá si nos cambiamos a la AFC", agregó. Y recordó que la decisión debe tomarse antes del 31 de diciembre, ya que es la única opción de poder participar en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputará en EEUU, México y Canadá.



"El retraso de unos días en tomar una decisión conducirá a que el fútbol nacional pueda perder cuatro años", explicó Diukov, que ha recibido ya el visto bueno del ministro de Deportes, Oleg Matitsin.



Al mismo tiempo, negó que en caso de decidir en favor de Asia las puertas de la UEFA estén cerradas "para siempre", aunque admitió que Rusia no podrá volver a Europa cuanto se le antoje. El presidente honorario de la UFR, Viacheslav Koloskov, advirtió hoy que renunciar a la UEFA acarrea "grandes riesgos" y que no es seguro que la AFC permita automáticamente a Rusia participar en la fase de clasificación mundialista.



Algunas leyendas del fútbol ruso como Alexandr Mostovói se han manifestado en contra, igual que agentes, entrenadores y diputados, pero otras como Dmitri Sichov o Ígor Kolivánov consideran que lo más importante es competir.



La selección rusa disputó su último partido oficial hace un año cuando perdió por la mínima en Croacia, derrota que le condenó a la repesca mundialista, que nunca llegó a disputar por la intervención en Ucrania. Desde entonces, el equipo dirigido por Valeri Karpin únicamente ha podido disputar desde septiembre tres partidos amistosos ante combinados centroasiáticos: Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.



EFE