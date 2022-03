Ruptura con la Juventus: Paulo Dybala no aceptó renovación

Todo parece confirmar que la Juventus se quedará sin su dorsal ‘10’ en la espalda, Paulo Dybala. Y es que el llamado a ser el astro en el conjunto de Turín tras la partida de Cristiano Ronaldo no llegó a un acuerdo con los directivos para sellar su renovación. El argentino no estuvo de acuerdo con las condiciones para renovar el contrato al no aceptar la cantidad y duración de este mismo ofrecidas por la institución italiana. No solo las lesiones lo han alejado de las canchas, sino que parece distante su continuidad como bianconeri. Así las cosas, a Paulo ya le han caído intereses desde Italia con el interés del Inter de Milan, y afuera con el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspurs.

Tras la reunión que buscaba sellar la renovación del contrato de Paulo Dybala en la Juventus, al parecer no llegaron a un acuerdo formal entre los emisarios, representante del jugador y futbolista. Pues el conjunto de Turín le ofreció un contrato extendiendo su vinculación hasta 2025 y en cuanto a salario, una reducción con respecto a lo que cobra actualmente, de sus 7,4 kilos, bajaría a 7 kilos cerrados, algo que no caló bien en las miradas del representante, ni de Paulo que esperaba no solo una mejora salarial, sino que su contrato se extendiera por cuatro años, hasta el 2026.

Las extensiones de contrato y el tema salarial no han sido nuevas en el entorno de Paulo Dybala y de la institución italiana. Vale la pena demarcar que, a finales del 2021, el representante y directivos del club se sentaron a discutir el primer acuerdo de renovación que constituía una mejora de sus ganancias cerrando que ganaría ocho millones de euros y dos más por objetivos individuales. Sin embargo, la Juve rompió lo pactado en busca de una reducción y así fue como todo culminó con un disgusto de parte de la ‘Joya’ y parece estar cerca su salida del equipo turinés.

Sumado a no aceptar la solicitud salarial de Paulo Dybala, a esto también se le suma las diversas lesiones por las que ha padecido el astro argentino como un factor influyente a tampoco haber aceptado las condiciones pactadas tanto por el club como por el futbolista. El contrato culminará en junio del presente año, y todavía será una incertidumbre saber cuál será su destino. Se habla del Inter como un jugador que calaría bien en el sistema de Simone Inzaghi, al igual que se suma el interés afuera de Italia en el Atlético de Madrid y en el Tottenham.