Jugador del Olympiacos fue detenido por supuesta violación a menor 

El defensa portugués del Olympiacos, Rubén Semedo, detenido este lunes tras la denuncia de una menor de 17 años, ha sido imputado por violación en grupo tras comparecer ante el juez en Atenas.

Según denunció la joven, conoció a Semedo en un bar en Oropós, municipio de la periferia de Atenas. El acusado la emborrachó allí antes de llevarla a su casa, donde la violó, junto con un nigeriano, de 40 años. El exjugador del Villarreal, de 27 años, declarará ante el juez y el fiscal este martes y hasta entonces permanecerá detenido.



"Mi cliente rechaza el acta de acusación", destacó su abogado, Stavros Yeorgópulos, a los medios locales, y añadió que su defendido creía que la joven tenía 19 años y que presentará pruebas que demostrarán que los cargos son infundados.



En 2018, todavía en su etapa como jugador del Villarreal, el portugués fue detenido y encarcelado durante 142 días por secuestrar y agredir a un hombre en su domicilio particular de Valencia. Tras ser condenado a diez años por detención ilegal, lesiones, robo y tenencia ilícita de armas, pena que acabó reduciéndose a cinco, Semedo finalmente no tuvo que regresar a la cárcel a cambio de comprometerse a no pisar España en ocho años.



Semedo fue internacional con la selección de fútbol sub-21 de Portugal en diez ocasiones y militó en el Villarreal entre 2017 y 2019. Tras su floja actuación en el partido contra el Ludogorets (Bulgaria), en el marco las eliminatorias de la Liga de Campeones, que dejaron al Olympiacos fuera de la competición, el club estaba estudiando la posibilidad de cederlo y se rumoreaba que el Torino y el Oporto habrían mostrado interés.