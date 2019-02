Rooney, cansado de descansar: 'Fue extraño, tuve mucho tiempo libre'

Wayne Rooney se cansó de descansar. Al menos eso deja claro en sus primeras sensaciones, ahora que ha vuelto al DC United con la meta clara de ser campeón.

Acostumbrado a los exigentes calendarios de la Premier League, que tienen partidos en Navidad y Año Nuevo sin excepción, Rooney tuvo su periodo de vacaciones más largo, de casi tres meses, desde que empezó en el Everton.



"Fue un poco extraño, tuve mucho tiempo libre... Fue algo nuevo para mí. Tuve que encontrar el momento adecuado para entrenar y estar preparado para la pretemporada. Fue un receso un poco raro, pero estoy seguro que el descanso del que he disfrutado me va a beneficiar", dijo en declaraciones a MLSsoccer.com.



Ahora que ha vuelto al trabajo, Rooney, de 33 años, espera que el esquivo título en el fútbol estadounidense por fin sea una realidad: "Creo que en la segunda mitad de la temporada hemos demostrado que éramos lo suficientemente buenos... Creo que derrotamos a casi todos los equipos grandes en la segunda mitad del año. Nuestra única derrota fue contra New York Red Bulls, pese a que creo que los superamos en los dos ocasiones que jugamos contra ellos. Un partido fue una derrota y la otra un empate. Así que tenemos que sentirnos confiados en poder ganar el título".



Después de ganar cinco títulos de Premier League, una Champions, una Europa League, una FA Cup, cuatro Copas de Liga y seis Community Shield con Manchester United, el británico quiere volver a vestirse de campeón cuando antes.