La elección de Ronaldo que enfurece a su tocayo: ¿le cortó el rostro?

Todas las listas son odiosas, injustas, impopulares. Incluso si las hacen aquellos que escribieron la historia en las canchas de fútbol.

Seguramente lo sabía Ronaldo Nazario cuando, en entrevista con el diario The Guardian, le preguntaron cuáles eran, para él, los mejores de la historia.



"Creo que hay un grupo muy, muy especial donde tienes a Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho", dijo. Y se armó la polémica.



El ex del Real Madrid, Inter, FC Barcelona y Ajax, entre otros, dejó por fuera a Cristiano Ronaldo aunque sea el máximo goleador de la historia del fútbol. ¿Lo olvidó o lo dejó fuera deliberadamente?



A manera de consuelo, el propio Ronaldo Nazario, a quien Benzema reconoció como su gran ídolo al recibir el Balón de Oro, también quedó fuera del listado: "Me incluiría a mí mismo. Que los fanáticos digan, que lo debatan en los bares", concluyó el ex delantero, hoy en el negocio todavía pero como propietario de clubes de fútbol (Valladolid y Cruzeiro). Al ego de Cristiano, tan criticado por estos días en Manchester United, no le gustará ni cinco la lista.