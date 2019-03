Roma afuera de Champions y Di Francesco del club: no seguirá como DT

Roma destituyó este jueves a Eusebio Di Francesco como entrenador del primer equipo, después de que el conjunto capitalino fuera eliminado este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto. "El AS Roma comunica que desde hoy Eusebio Di Francesco ya no es el responsable técnico del Club. La Sociedad da las gracias al entrenador por el trabajo desarrollado en el banquillo 'giallorosso' y le desea lo mejor para el futuro", se lee en el comunicado oficial del Roma.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 de marzo de 2019

Di Francesco, que estaba al mando de Roma desde el verano de 2017, y que hizo historia el año pasado al devolver a los romanistas una semifinal de la Copa de Europa 34 años después, dejó al cuadro capitalino tras una temporada marcada por altibajos. Además de la eliminación europea sufrida en el Do Dragao, el Roma cayó en los cuartos de final de la Copa Italia con humillante 7-1 contra Fiorentina, y es actualmente quinto en la Serie A (Primera División), a tres puntos de la zona "Champions".



"Por parte mía y de todo el Roma, me gustaría dar las gracias a Eusebio por el compromiso. Siempre trabajó con una actitud profesional y puso los intereses del club en el primer puesto, antes que los personales", declaró el presidente romanista, el estadounidense James Pallotta. "Les deseamos lo mejor por su carrera", agregó el máximo mandatario "giallorosso", que ya el miércoles había manifestado su disgusto por la eliminación europea y por un penalti no concedido a su equipo en el último minuto.



En el comunicado oficial, Roma recordó además la hazaña lograda por el equipo el curso pasado, cuando eliminó al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones con un contundente 3-0 en casa, tras perder 1-4 la ida en el Camp Nou.



De momento, el Roma no informó de quién será el sustituto de Di Francesco y, entre los posibles candidatos, está Claudio Ranieri, técnico nacido precisamente en la capital italiana y que ya trabajó allí de 2009 a 2011