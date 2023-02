DT del Benfica explotó por salida de Enzo: envió un fuerte dardo

Enzo Fernández se convirtió en nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra después de una jornada de fichajes en la que los 'Blues' atacaron con ofertas, y hasta que no activaron la cláusula de rescisión, no se confirmó la llegada del campeón del mundo a Londres. Enzo llega a la Premier League con un costo de 121 millones de euros convirtiéndose en el argentino más costoso del mundo, el futbolista de la liga inglesa más caro en la historia y el sexto futbolista más caro en la historia.



Jugando al gato y al ratón, Enzo Fernández que sí quería salir del Sporting Benfica se mostró rebelde tomándose unos días sin permiso del club en Argentina y regresando comprometido al parecer. Se señaló la camisa en un acto de decir presente y de que se iba a quedar, algo que enamoró de nuevo a la afición.

Cuando sonaron los rumores sobre la salida de Enzo Fernández al Chelsea, la afición no se aguantó los rumores y el argentino se ganó el repudio de los hinchas portugueses. Con el pasar del tiempo, las horas estaban contadas para oficializar la salida de Enzo, algo que se activó finalmente con la cláusula de rescisión. El director técnico alemán del Benfica, Roger Schmidt, que días antes de cerrarse el fichaje en Londres había dado tranquilidad por su estadía, explotó y tiró críticas a la actitud del volante.



Enzo Fernández volvió a la actividad conectado con goles y con asistencias. Marcó y celebró de una manera que ilusionó a la afición del Sporting Benfica. Se señaló el escudo y dio un parte de tranquilidad sobre su futuro en Portugal, pero su cabeza decía otra cosa. Quería sí o sí cambiar de aires e irse al Chelsea que fue quien más intentó cerrar su fichaje y lo finiquitó.

Roger Schmidt quiso evitar las preguntas sobre Enzo Fernández en la rueda de prensa post partido contra el Arouca que dejó una victoria importante del Benfica sin el argentino en la convocatoria. De la mano con el presidente, leyenda del club, mantuvo que, "lo hablamos con Rui Costa, el trato está hecho, es parte del fútbol, pero lo que importa es el Benfica. No voy a hablar de jugadores que ya no están”. De esa manera intentó tocar el tema del argentino, pero fue imposible.



Sin mencionar el nombre del argentino y revelación del Mundial de Qatar, Roger Schmidt respondió con un dardo al volante. "El Benfica es un club fantástico y estamos disfrutando inmensamente jugando para el equipo y hemos hecho todo lo posible para que la hinchada esté feliz y al final ser campeones. El Benfica es mucho más grande que cualquier jugador. Necesitamos jugadores que estén contentos jugando en el equipo. Si un jugador decide por sí mismo que se quiere ir y un club paga la cláusula, no podemos hacer nada", aunque Enzo actuaba como si quisiera seguir, se notaba que en su cabeza pensaba en irse, si no estaba feliz, pues era mejor que se fuera, y al activar la cláusula no hubo nada que pudieran hacer en Portugal.