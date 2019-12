Ovelar, candente: 'Pensé que me iban a tratar como un profesional'

Roberto Overlar vuelve al fútbol colombiano luego de un gran paso por Millonarios y Junior, clubes en los que estuvo durante su carrera. Por otro lado, llega proveniente de Olimpia, equipo en el que no le fue tan bien. Ahora, tiene un nuevo reto en Once Caldas.



"Pensé que llegando a mí país me iban a tratar como un profesional. Luego de un tiempo estuve entrenando en el tercer equipo por fuera. Nunca me acerqué a él (Daniel Garnero) a veces me llevaba por llevar nomas a los partidos, A veces entrenaba con los chicos de la Sub 17. No sé si realmente él pidió por mí. Pero bueno ya está y agradezco al presidente", dijo Ovelar en 'Paraguay Futbol 970'.

Por otro lado, habló sobre el título que tuvo Olimpia, pues estuvo en el plantel del equipo paraguayo. Sin embargo, no se atribuyó esta nueva copa.



"Yo no me sentí como campeón con Olimpia porque no colaboré, si formé parte del plantel, pero casi no jugué. Yo ya sabía lo que venía. Es una experiencia muy negativa para mi y quería irme a un lugar donde me traten como a un jugador profesional", mencionó.