'Queremos ganar el título', Lewandowski y su reto en Mundial de Clubes

Este lunes, a partir de la (1:00 pm, hora colombiana), el campeón de Europa: Bayern Munich, se medirá al campeón africano por la segunda semifinal de la Copa Mundial de Clubes que se cumple en Catar y que ya tiene un finalista. Tigres de México, con tres colombianos en su nómina, aguarda por rival en la final que será el jueves.

En entrevista para la página oficial de la FIFA, Robert Lewandowski -elegido el mejor jugador del mundo- se refirió al reto que afrontarán en el Mundial de Clubes. El equipo alemán aterrizó el sábado en Doha y este lunes buscará avanzar a la final.



Sus 24 goles en 19 partidos mantienen al Bayern de Múnich en lo más alto de la Bundesliga. Ahora, el artillero polaco ya tiene al Al Ahly en el punto de mira. No en vano, ganar la Copa Mundial de Clubes Catar 2020 completaría un sextete histórico para el gigante bávaro, que igualaría de esta manera la gesta del Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2009/10.



Sobre su primer Mundial de Clubes, el polaco dijo que "será muy especial para todos nosotros, no solo para mí. El mejor equipo de Europa va a jugar contra los mejores equipos de otros continentes. Será un reto nuevo para nosotros. Y queremos ganar el título, por supuesto. No será nada nuevo para nosotros. Solemos jugar muchos partidos con nuestras respectivas selecciones contra combinados de todo el mundo. Será especial, pero estamos preparados para ello. Estamos listos para intentar conquistar nuestro próximo trofeo. Hemos ganado todo lo que podíamos ganar desde 2020, y este es el último título que podemos sumar. Somos conscientes de que jugamos contra los mejores equipos de otros continentes. Es nuestro siguiente reto y estamos preparados".



Del rival, Al Ahly de Egipto, Lewandowski dijo que si está en la competición es un rival de respeto. "Si están es porque son grandes. No importa lo buenos que sean ellos, nosotros debemos ser mejores. Tenemos que luchar por este triunfo y apretar desde el primer minuto, sacar a relucir toda nuestra calidad y desplegar nuestro mejor fútbol. Solo así tendremos posibilidades de ganarles".



El goleador del equipo alemán aseguró que el reto es claro y es llevarse a casa la copa mundial. "Si ganamos esta Copa Mundial de Clubes conseguiríamos uno de los mayores hitos de la historia del fútbol. Somos conscientes de que estamos muy cerca, pero debemos seguir concentrados al cien por cien. Sería muy especial. No solo para el Bayern o para Alemania, sino que sería uno de los mayores hitos históricos del planeta".



Finalmente, Lewandowski se refirió al nivel futbolístico con el que llegó a Catar. ¿Está en su mejor momento?, el polaco fue claro: "Procuro seguir marcando goles. Llevo años oyendo que este es el mejor Lewandowski. Da igual la edad que tenga: siempre puedo mejorar y pulir mis cualidades. En cualquier caso, sé que me encuentro bien. Intento ser el mejor Lewandowski cada temporada".