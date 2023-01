Lindo amistoso con goles de Messi y Cristiano: Riyadh Season vs PSG

Un duelo de muchas estrellas (y muchos millones) protagonizan PSG y el Riyadh Season, con Messi y Cristiano Ronaldo como máximas atracciones.

FIN DEL PARTIDO AMISTOSO



Minuto 90+4- ¡Goooollll de Riyadh Season!! Talisca castiga a Donnarumma para el 5-4 final.



Minuto78- ¡Gooooollll de PSG!!! Carrerón de Ekitike, no logra agarrarlo nadie y en le definición no falla el jovencito para ampliar la cuenta a 3-5



Minuto 74- Se pierde Carrillo el empate, muy cruzado el remate



Minuto 68- Se salva del quinto el dueño de casa, bien Jong en el cierre



Minuto 61- Y para los que fueron a la tribuna acaba buena parte del show: cambios masivos y se van del campo Cristiano Ronaldo en el local y Mbappé, Neymar Jr y Messi en PSG.



Minuto 59- ¡Gooooooolllll de PSG!!! Turno para Mbappé, vuelve a ponerse arriba el club francés, ahora por 3-4



Minuto 58- Increíble falla de Al Bulayhi, mano en el remate de Messi y penalti, otra vez



Minuto 56- ¡Gooooooolllll de Riyadh Season!!! Jong vuelve a ganarle a Ramos en la marca y de cabeza marca, a la salida del tiro de esquina. Partido 3-3



Minuto 54- Reacciona el local, Martínez estrella en rival su remate



Minuto 53- ¡Goooooollll de PSG!!! Gran jugada de Mbappé para sacarse marcadores de encima y el centro le queda perfecto a Sergio Ramos. Gana PSG por 2-3.



Minuto 51- Vuelve a ganar el portero local en el buen remate cruzado de Mbappé



Minuto 48- Susto para Riyadh Season, parte Messi, sale aparatoso el arquero, pero se invalida todo por fuera de lugar



Minuto 47- Salva Navas el tercero del local, opción de Pity Martínez



SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Riyadh Season 2- PSG 2. Intenso y muy entretenido partido, con doblete de un Cristiano que luce impecable en lo físico y un Messi letal, como siempre. Ambos anotan, el público celebra.



Minuto 45+5- ¡Goooooooolllll de Riyadh Season!!! Cristiano Ronaldo estrella en el palo el cabezazo y en el rebote falla Sergio Ramos y le queda al goleador para el doblete. Duelo 2-2



Minuto 45+1- ¡Falla Neymar Jr! En su clásico estilo de esperar a que el portero se juegue le adivinan: bien Al Owais en la atajada



Minuto 45- ¡Penalti! Pilla el VAR la falta contra Neymar en el área



Minuto 42- ¡Gooooollll de PSG!!! Contesta a la incomodidad el PSG y, tras centro de Mbappé, aparece un solitario Marquinhos para marcar el 1-2



Minuto 38- ¡Increíble! Falta de Bernat a Aldawsariy el juez lo expulsa al considerar que va de cara a gol. Se queda con 10 y protesta todo PSG



Minuto 33- ¡Gooooooollll de Riyadh Season All Stars!! Penalti impecable de Cristiano, nada que hacer para Navas y el juego se empata 1-1.



Minuto 31- ¡Penalti! Duro choque de Navas a su ex compañero Cristiano Ronaldo y el árbitro no perdona. Sangre en la boca del portugués...



Minuto 26- Se anima de media distancia Messi pero le sale apenas desviado



Minuto 25- Anulan jugada de Mbappé que pudo ser gol



Minuto 22- De nuevo se anima Cristiano, pide mano pero no le dan la razón



Minuto 15- Se salva ahora el local, inventa todo Neymar Jr pero el arquero le adivina el remate final



Minuto 11- Se salva PSG: furioso remate de Luiz Gustavo, se anticipa a Cristiano y obliga a un atajadón de Navas



Minuto 9- Reacciona Cristiano, pide la pelota, se apunta un lujo y ruge la tribuna



Minuto 5- Reacciona el Riyadh Seasson, disparo a puerta de Cristiano que salva Keylor Navas



Minuto 3- ¡Gooooollll de PSG!!!! Casi nada aguantaron los locales: pase de Neymar a Messi, salida torpe del portero y 0-1 gana PSG a Riyadh Season



RUEDA LA PELOTA



¡Todo listo en el King Fahd International Stadium para el cruce de las estrellas Messi y Cristiano!



Estos son los titulares confirmados:



Riyadh All Star: Al Owais, Hyun-Soo Jang, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Mohamed Kanno, Matheus Pereira, Andre Carrillo, Talisca, Cristiano Ronaldo. El colombiano Gustavo Cuéllar es suplente.



PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappé.



Así llegaba PSG, con Lionel Messi, campeón mundial, a bordo:

¡HOLA, LEO! Messi y PSG llegaron al estadio King Fahd de Riad, para el imperdible duelo entre PSG y las estrellas del Al Nassr y Al Hilal.



📺 Hoy, Messi vs. CR7 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/XpGD1JwRIH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023

Así se reportaban Cristiano Ronaldo y los suyos:

¡GALLARDO Y CRISTIANO RONALDO LLEGARON AL ESTADIO! El Muñeco y el Bicho, DT y figura del equipo de las estrellas del Al Nassr y Al Hilal, listos para enfrentar al PSG.



📺 Hoy, Messi vs. CR7 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/UhJbGjRWpi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2023

Antecedentes



PSG se medirá en un amistoso al combinado de Al Nassr y el Al Hilal, unificado con el nombre de Riyadh Season, para un duelo que puede ser el último Messi vs Cristiano, teniendo en cuenta que el campeón mundial sigue en la élite europea mientras el portugués ha ido a una liga menor como la árabe para finalizar su carrera.



El último cruce entre ambos fue el 8 de diciembre de 2020, por la fase de grupos de la Champions League, en el duelo entre FC Barcelona y Juventus que ganaron los italianos 0-3, con doblete del portugués.



El duelo entre los dos artilleros, en materia de goles, está para alquilar balcón: Messi llega con 22 goles y siete asistencias y Cristiano con 21 tantos y seis pases de gol.