Quintero y Borja se quedan sin compañero: terrible fractura en la cara

El volante argentino Rodrigo Aliendro, quien disputaba su primer Superclásico con la camiseta de River Plate tras su llegada desde Colón, no tuvo el estreno que esperaba debido a que solamente pudo jugar 24 minutos ante Boca Juniors. Una agresión en el rostro, que terminó más grave de lo que se pensaba, no le dio muchos chances en La Bombonera.



Aunque el jugador quiso seguir jugando, la sangre advertía que no se trataba de un simple golpe en la nariz. Aliendro debió ser retirado de la cancha en camilla y dirigido en ambulancia hasta una clínica para someterse a estudios. La prensa en Argentina advirtió que el jugador presentó una fractura en el malar (pómulo) derecho y tendría que entrar a cirugía. Inicialmente se habla de una recuperación de tres meses.

El volante de 31 años había sido enviado por Marcelo Gallardo a la cancha para disputar el segundo tiempo, pero apenas pudo tener acción 24 minutos. El jugador recibió un impacto de Alan Varela con su rodilla, directo al rostro. El golpe fue recibido a la altura del pómulo, lo que provocó una hemorragia nasal. Aliendro intentó reincorporarse para seguir jugando, pero debió ser retirado en camilla.



Por dicha acción, Varela no recibió ninguna amonestación. La transmisión televisiva tampoco dejó mucha claridad sobre lo sucedido con el jugador de River, pues no hubo repetición. La prensa en Argentina indicó que el jugador sufrió un hundimiento de mandíbula con fractura del malar derecho.



Antes de retirarse de La Bombonera en ambulancia, al jugador se le vio con tapones de gasa en la nariz, tratando de controlar la hemorragia, y con el ojo derecho hinchado y visiblemente afectado por el golpe. Después de los análisis médicos que le realizarán en la clínica se espera un informe oficial por parte del elenco millonario.