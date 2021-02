¿Se va Marcelo Gallardo de River Plate? El DT juega a la incertidumbre

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, ofreció este martes una rueda de prensa en la que dejó abierta la posibilidad de irse del club en medio de una situación precaria en materia de refuerzos.

"No vengo a comunicar mi continuidad, no voy a presionar a nadie. Es una situación difícil por la pandemia, no es entusiasta, tratamos de sostener lo que tenemos y lo que no podamos, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades y dentro de eso después veremos cómo armarnos nuevamente", dijo el estratega, en una rueda de prensa en la que se especulaba que podría renunciar.



"Quedarse significa tener que seguir siendo entusiastas para mantener una vara que, en al competencia, está muy alta... Tenemos que tener entusiasmo para seguir, es el tiempo que me tomo para aclarar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos", añadió, en referencia a una señal que la prensa local interpretó como que no está toda a directiva de su lado para armar el equipo y mantenerlo de cara al futuro. Otros entienden que metió presión para que las negociaciones que están en curso se cristalicen y él pueda saber con quién cuenta y con quién no.



Lo cierto es que mucho tiempo después de no asistir a conferencias de prensa, esta vez habló de todo.



Tras confirmar la llegada de Agustín Palavecino desde Deportivo Cali y David Martínez de Defensa y Justicia, Gallardo explicó: "Maidana es al único que no le voy a cerrar las puertas, no soy el dueño pero gestiono la parte directiva, sé lo que me da, sé que si viene va a competir y a hacer competir a los demás, no aseguro la titularidad a nadie y él lo sabe, quiere venir y haré que eso suceda, estamos por resolver esos temitas. Hubo cosas en el medio, se fue hace dos años pero está para competir".



"Hace un mes hablo con Sebastián Driussi, hace muchos esfuerzos, dependemos de que el equipo ruso defina la situación, todavía no lo podemos confirmar", añadió. Igualmente, casi dio por descontada una salida de Nacho Fernández: "tiene una oferta de Brasil y quiere salir, ha sido fundamental en nuestra gestión, si hay acuerdo entre los clubes será uno de los que saldrá en el mercado de pases. Vigo es un jugador que nos interesa", concluyó.