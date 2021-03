Gallardo no se detiene: River llegó a descansar y él a ver la reserva

Apenas un par de horas después de haber aterrizado en Buenos Aires, tras el título conseguido frente al Racing, el técnico Marcelo Gallardo ya estaba en la cancha de Ezeiza. Este viernes, a pocas horas de haber aterrizado, llegó a ver un partido de la reserva, y por supuesto, los elogios no faltaron en Argentina. No hubo tiempo para celebrar o descansar. El 'Muñeco' no se detiene.

Su cara de cansancio lo decía todo, y no era para menos. Hacía apenas unas horas había aterrizado en Buenos Aires después de la goleada 0-5 a Racing en Santiago del Estero, en la final de la Supercopa Argentina. Pero ahí estaba él, con termo en mano y tomando mate como es costumbre. El técnico le dio descanso a su plantilla, pero él decidió seguir trabajando.



Los medios argentinos no escatimaron en elogios para el entrenador millonario, que llegó a ver el partido frente a la reserva de Argentinos Juniors (1-0). El lento de ESPN lo capturó.