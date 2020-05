El éxito de River Plate: Europa no pierde de vista a sus jugadores

El fútbol en Europa vuelve de a poco, los clubes de las grandes ligas ya empezaron con los entrenamientos en sus sedes deportivas para retomar las competencias lo más pronto posible. La primera liga fue la de Alemania, equipos, cuerpos técnicos, jugadores y miembros del entorno, emprendieron el regreso del torneo bajo los estrictos protocolos de bioseguridad, demostrándole al mundo que es posible volver a las actividades en medio de una crítica situación sanitaria y económica que afecta a la mayoría de países en el mundo.

Así como las instituciones planean el retorno adecuado de las ligas, los directivos también piensan en el futuro, y es allí en donde Suramérica toma un papel esencial, pues en Europa no solo se piensa en la presente temporada, sino en los refuerzos para la próxima a disputar.



River Plate ha marcado la pauta en los últimos años en América del Sur, la seguidilla de títulos internacionales bajo el mando de Marcelo Gallardo, puso a los jugadores del equipo millonario en una vitrina que ha causado gran interés en el viejo continente (como ya es costumbre), y esta temporada no fue la excepción.

Una de las figuras que actualmente tiene el conjunto de Núñez es Rafael Santos Borré, el colombiano es seguido de cerca por varios clubes en Europa, sus goles en Argentina han despertado sensaciones en España e Inglaterra, pues equipos como Atlético de Madrid y Crystal Palace han puesto al artillero de 24 años en el radar para la próxima sesión.

Pero Borré no es el único que podría salir del equipo argentino, Nicolás de la Cruz es del interés del Borussia Dortmund, que ante la inminente salida de Mario Gotze, vería en el uruguayo uno de los posibles jugadores para reemplazarle.



Otra de las figuras de Gallardo que podría abandonar el plantel es Lucas Martínez Quarta, el zaguero central es del gusto de Javier Zanneti y por ende podría dar el paso a un gigante de Italia como lo es Inter de Milán.

Gonzalo Montiel es otro de los jugadores que tiene ofertas del exterior, días atrás se conoció el gran interés que tiene AS Roma por contratarlo, el equipo de la capital de Italia estaría dispuesto a pagar una millonaria suma de euros por el lateral derecho, cifra que no ve con malos ojos River Plate. Situación similar a la de Juan Fernando Quintero, pues si bien no hay una oferta o interés claro en el momento, el mediocampista antioqueño dejaría un buen dinero a la institución en dado caso que se de su salida, en ocasiones anteriores lo han relacionado con la posibilidad de regresar a Europa.



A esta lista de jugadores se suman dos promesas: Julián Álvarez y Jorge Carrascal. Tanto el argentino como el colombiano fueron vinculados con Juventus en un posible trueque por Higuaín, y aunque la negociación parece no tener un final feliz, ambos futbolistas no pasan por desapercibidos, un ejemplo claro es Carrascal, su nivel demostrado con la Selección Colombia Sub-20 y con los minutos que le ha dado Gallardo lo han puesto en la mira de equipos como Fiorentina y Besiktas.

Aunque los directivos del club millonario ya trabajan en la renovación de varios jugadores, el futuro de la presente plantilla de River aún es incierto. El gran nivel demostrado por los futbolistas en las diferentes competiciones, ha despertado una nueva cacería en Europa, y puede que el resultado de las buenas actuaciones de los últimos años se siga viendo reflejado con el gran salto al viejo continente para los protagonistas y una majestuosa suma de dinero para la institución. Pero atención que los jugadores no son los únicos, Marcelo Gallardo también podría salir, se especula que Francia volvería a ser su destino tras su éxito con River Plate.