¿De qué culpan a Colombia? Así hablan del contagio masivo en River

River Plate jugó el pasado miércoles en Barranquilla frente al Junior, por la fecha 4 de Copa Libertadores, en un compromiso que resultó polémico por disputarse en medio de la crisis social en el país. En las últimas horas, a un día del Superclásico frente a Boca Juniors, se confirmaron 15 contagiados de Covid-19. Ahora el interrogante es, ¿cuándo se dio el contagio?

¿Qué tiene que ver Colombia en todo esto?



Pues bien, en redes sociales algunos aficionados aseguran que el contagio de River se dio en su viaje a Colombia. ¿En el avión (7 horas de vuelo), en la concentración, en el estadio?



TyC Sports, medio argentino, dice que el equipo de Marcelo Gallardo viajó cumpliendo todos los protocolos, pero "según el cuerpo técnico del millonario, el virus ya estaba en el plantel desde antes del subirse al avión, pero allí fue donde se dieron los contagios".



El mismo medio asegura que el primer positivo en los testeos del viernes fue el preparador de arqueros. Este sábado la cifra siguió creciendo y ya son 15 integrantes del equipo con Covid-19, entre ellos el delantero colombiano Rafael Santos Borré y los exjugadores de Nacional y Cali, Franco Armani y Agustín Palavecino.



En Argentina la polémica es grande y todos se preguntan qué pudo haber pasado para tener ese significativo número de contagiados. Algunos piden aplazar el partido de este domingo y otros hablan de jugarlo con juveniles. Por lo pronto, River le 'echa mano' a los jugadores que no dieron positivo, incluidos hombres de la reserva.



Lo cierto es que en Argentina toman partido y reparten responsabilidades, por el hecho de que la organización permitiera el juego Junior vs River en dicho escenario, haciendo alusión al tamaño de los camerinos del Romelio Martínez. Cabe destacar que el Metropolitano, casa de la selección, está en adecuaciones para acoger la Copa América el próximo mes.



Las críticas continúan tres después del partido en Barranquilla, en el que los jugadores se vieron afectados con los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad a las afueras del estadio, en medio de una batalla campal con los manifestantes que pedían no disputar partidos en el Paro Nacional. Con las noticias que llegaron desde Argentina, las alarmas también se encendieron en Junior.



Por lo pronto, los contagiados en River se perderán los partidos frente a Boca por la Copa de la Liga; Santa Fe y Fluminense, por Libertadores.