CR7 con aliados que respaldan la decisión: exjugador demostró apoyo

Año nuevo, estilo de vida completamente nuevo para Cristiano Ronaldo que aceptó la oferta millonaria del Al Nassr de Arabia Saudita. El Mundial del luso no fue el mejor y tampoco logró despertar muchos intereses de clubes en Europa, por lo cual, quedaban solo dos caminos: Al Nassr, o Sporting Kansas City de la Major League Soccer. Pero la decisión fue tomar el tiquete para una desconocida liga como la saudí.



Cristiano Ronaldo se convirtió en el flamante número '7' del Al Nassr y espera conquistar una nueva nación, donde tal vez sea más sencillo para él anotar goles, El portugués se ganó varias críticas de exjugadores como Jamie Carragher quien comparó su 'triste final' con Lionel Messi campeón del mundo. Pero, también contó con mensajes de apoyo que respaldan su decisión.

Gary Neville analizó su ida al Al Nassr y la referenció con mucha tristeza, pues cree que Cristiano Ronaldo todavía podía dar de qué hablar en las ligas europeas, en especial en el mismo Manchester United si se hubiese manejado de mejor manera la relación con Erik ten Hag. Neville ni respaldó ni criticó la decisión, solo la vio con mucha tristeza, y felicitó a la liga de Arabia Saudita que demuestra estar haciendo bien las cosas con fichajes tan rutilantes como este.



Aparte de Gary Neville, otro excompañero de Cristiano Ronaldo tomó la voz para respaldarlo en su canal de YouTube. Rio Ferdinand, con el que compartió en el Manchester United dejó unas palabras de apoyo para el portugués analizando los casos de otras figuras que deciden ir a Estados Unidos, mientras que el derecho de experimentar para el luso lo tildan como una vergüenza, pero si era lo que Cristiano quería con su familia, pues realmente no tiene ningún problema.



Pese a que también hubo interés y una negociación paralela con el Sporting Kansas de la Major League Soccer de Estados Unidos, se decantó por la millonaria oferta del Al Nassr. Rio Ferdinand respaldó su decisión mirando el panorama de ambas ligas. "Fue genial ver a David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard ir a Estados Unidos. Qué manera de terminar sus carreras, ganando mucho dinero, yendo a una liga que no es tan competitiva... se lo merecen, se han ganado el derecho", explicó inicialmente.



Posteriormente, agregó, "eso es todo lo que vi en los medios. Pero debido a que es Arabia Saudita, entonces es una vergüenza, es triste. Es una nueva aventura que él (Ronaldo) está llevando a su familia a experimentar una nueva cultura. Todos los países del mundo tienen sus problemas, por lo que Estados Unidos tiene menos problemas que Arabia Saudita, ¿verdad? No me gusta. Apesta que no estemos escuchando este tipo de conversaciones. Está fuera de lugar".