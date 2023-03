Después de muchas vueltas, volvió 'El Tigre' al fútbol de Argentina

Tras su exitoso paso por la selección de fútbol peruana, el técnico argentino Ricardo 'Tigre' Gareca vuelve a su país natal para tomar las riendas del Vélez Sarsfield, club en donde ya jugó y entrenó y que no atraviesa su mejor momento en el torneo doméstico.

El 'Fortín' anunció este miércoles la incorporación del entrenador bonaerense, de 65 años, en sus redes sociales, publicando una fotografía del 'Tigre' mientras participaba en su primera sesión al frente del equipo. La llegada de Gareca, quien también era pretendido por el combinado nacional de Ecuador, supuso toda una inyección de alegría para los aficionados del Vélez, ansiosos por volver a pelear por títulos tras casi diez años de travesía por el desierto.



ÉXITOS EN VÉLEZ



La última época gloriosa del 'Fortín' fue, precisamente, con Gareca como entrenador: el exfutbolista oriundo de Tapiales (provincia de Buenos Aires) asumió como técnico de Vélez en 2009 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2013, con un balance de 128 triunfos, 63 empates y 59 derrotas, según datos del portal Transfermarkt.



Durante ese período, Gareca cosechó cuatro títulos, convirtiéndose en el segundo técnico más laureado en la historia del combinado de Liniers, sólo por detrás de Carlos Bianchi (seis títulos entre 1993 y 1996).



El primero de esos cuatro galardones fue el Torneo Clausura de 2009, luego de una campaña formidable en la que Vélez sumó 11 victorias, 7 empates y tan sólo 1 derrota.



El 'Tigre' volvió a coronarse en el Torneo Clausura de 2011 y en el Torneo Inicial de 2012 (su mejor temporada), así como en el partido final por el Campeonato 2012-2013, en donde se impuso por 1-0 a Newell's Old Boys. El entrenador bonaerense también llegó a semifinales de las Copas Libertadores 2011 y Sudamericana 2011, fue subcampeón del Torneo Apertura 2010 y tercer clasificado en los torneos Apertura 2011, Clausura 2012 e Inicial 2013, datos que justifican el buen recuerdo atesorado por los hinchas del club porteño.



TRAYECTORIA EN PERÚ



Después de un breve paso por el Palmeiras brasileño, Gareca se convirtió en marzo de 2015 en seleccionador de Perú, en donde escribiría algunas de las páginas más célebres en la historia reciente del fútbol de ese país.



Entre ese año y 2022, 'el Tigre' dirigió a la 'Blanquirroja' en 96 ocasiones, con un resultado de 41 victorias, 19 empates, 36 derrotas y un hito destacable: la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, el primero que disputaba Perú en 36 años.



Su debut como seleccionador peruano no pudo haber sido más ilusionante, finalizando en tercera posición en la Copa América 2015, éxito que no pudo repetir en la Copa América Centenario del año siguiente, en la que Perú cayó eliminada en cuartos de final frente a Colombia.



Tras el Mundial de Rusia 2018, en el que no pasó de fase de grupos, el combinado dirigido por Gareca volvió a mostrar su mejor versión en la Copa América, consagrándose como subcampeón en la edición de 2019 y como cuarto clasificado en la de 2021.



Sin embargo, el proyecto de Gareca comenzó a resquebrajarse en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022: tras obtener un agónico quinto puesto, Perú perdió en la repesca ante Australia, quedándose sin la posibilidad de disputar su segundo Mundial consecutivo. Finalmente, y tras no llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato, la Federación Peruana deFútbol (FPF) anunció el pasado 15 de julio la marcha de Gareca, quien se despidió con honores del combinado nacional.



RETOS DEL PRESENTE



Ahora, el exdirector técnico de Argentinos Juniors, América de Cali y Universitario de Perú, entre otros clubes, tiene ante sí un reto mayúsculo: devolver la competitividad a un Vélez Sarsfield que es 17° en la Liga argentina tras seis jornadas y que lleva casi diez años sin ganar un título (la Supercopa disputada en enero de 2014).



Para conseguirlo, Gareca pondrá a disposición toda su experiencia, serenidad y compostura, algo necesario para calmar los ánimos en el combinado porteño y recuperar la fe en la victoria.