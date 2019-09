Acusan a Centurión de crisis en San Luis: árbol que nace torcido...

Los problemas parecen perseguir al argentino Ricardo Centurión, quien salió mal de Racing de Avellaneda y ahora vuelve a tener dificultades en México.

Según el canal TUDN, el ariete es el causante de la salida de Alfonso Sosa del Atlético San Luis de México.



Según la versión, el agente del jugador, Matías Zeler, presionó al presidente del club, Alberto Marrero, para que destituyera al DT, quien decidió no contar con Centurión.



"Centurión caminaba en los entrenamientos y no daba el ciento por ciento. Eso derivó en la decisión de Sosa de no utilizarlo. El argentino cobra 200.000 dólares mensuales. Por ello, existió presión a Sosa para utilizarlo, pero el técnico se negó debido a la displicencia del futbolista", explicó TUDN.



"En San Luis hay tanto apoyo a Centurión que, incluso, tiene un preparador físico personal que no le funcionó. Estaba claro que Marrero prefería al jugador que a Poncho Sosa", aseguró el medio.