Revelan aturdidor contrato de Cristiano Ronaldo y razones para pagarlo

Sonriente, como hacía tiempo no se le veía, aterrizó en Arabia Saudita el nuevo capricho de los millonarios: Cristiano Ronaldo. Después de su traumática salida del Manchester United y su decepcionante Mundial de Catar, ahora es que se sabe por qué lucía tan contento.

Se sabía que su contrato con Al-Nassr lo convertía en el jugador mejor pagado del planeta pero no las razones de un multimillonario fichaje, que ronda los 200 millones de euros, por un jugador que claramente no está en su mejor etapa de rendimiento y ya tiene 37 años.



"La estrella lusa recibirá 200 millones de euros (214,8 millones de dólares) por su contrato de dos años con el Al-Nassr, y "otros 200 millones" por ser "embajador" de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 que Arabia espera presentar con Grecia y Egipto, afirmó una fuente que pidió el anonimato, según reveló la agencia AFP.



Entonces no son solo 200 millones por jugar a fútbol e idealmente ganar trofeos sino también por hacer campaña para una próxima sede de la Copa Mundo, al final el interés real de los árabes. Parece, más que nada, una beneficiosa inversión publicitaria y no deja de llamar la atención que los probables rivales en la puja por esa sede sean Portugal -el país el goleador, España y Ucrania-



Cristiano Ronaldo se embolsará entonces no 200 sino 400 millones por dos años de trabajo, una cifra superior a la que revelara el diario El Mundo en España el año pasado sobre el real contrato de Lionel Messi en FC Barcelona en su última renovación: 555 millones de euros por 4 años.