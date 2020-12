¡Larga agonía! Autopsia de Maradona confirma los temores de sus hijas

Más dolor se suma a la pena en Argentina por la muerte de Diego Maradona, tras conocerse la autopsia que demuestra que no no recibió el tratamiento adecuado para sus afecciones cardiacas.



De hecho, los peritos aseguran en el informe que no hubo muerte súbita y que la agonía en la casa a la que fue trasladado tras la cirugía por un edema subdural y en la que no había condiciones óptimas para su recuperación, se pudo prolongar entre seis y ocho horas.



La autopsia determinó que el campeón mundial en 1986 murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y se descubrió en su corazón una "miocardiopatía dilatada".



El informe determinó que no habría rastro de alcohol o drogas en el organismo del futbolista pero sí algunos psicofármarcos como "venlafaxina, quetiapina, levetiracetam y naltrexona".





DIEGO NO RECIBIÓ MEDICAMENTOS PARA EL CORAZÓN ANTES DE MORIR ❤💊😤



La autopsia divulgada por la Fiscalía confirma que la cardiopatía que sufría Diego no fue debidamente tratada. ¿Hubo responsabilidad en su muerte? https://t.co/qvyu6GMZ3d — Diario Olé (@DiarioOle) December 23, 2020



Esta información será clave en la denuncia penal que interpuso el abogado del Diez, Matías Morla, por presunta negligencia médica y podría terminar incidiendo en la situación judicial de los doctores Leopoldo Luque (neurocirujano MN 160.588) y Agustina Cosachov, responsables de la atención del exjugador, fallecido el pasado 25 de noviembre.



Al conocer el informe, Dalma, la hija de Maradona, reaccionó con molestia y reclamó por la atención que recibió su padre en sus últimos días. Vale la pena recordar que ella y su hermana se quejaron varias veces del entorno del ídolo en su etapa final.