¿No sirve ganar? Rendimiento de Osorio no se compadece con su despido

Juan Carlos Osorio no comando do @AthleticoPR:



⚔️ 12 jogos

🚥 7V - 4E - 1D

📊 69.4% aproveitamento (!)

⚽️ 17 gols

🚫 6 gols sofridos (!)

👟 11.2 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 18.9 finalizações p/ sofrer gol (!)

⏳ 61.9% posse de bola



Demitido do clube.