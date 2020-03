El escalofriante recuerdo de Shevchenko por la pandemia de coronavirus

Andriy Shevchenko, exfutbolista, es el actual entrenador de la Selección de Ucrania, su país natal. El exdelantero recordado por ser goleador contó un recuerdo que le trajo la pandemia del coronavirus.



En su infancia, el ucraniano vivió la explosión de Chernobyl y comparó la actualidad mundial con ese momento, pues era un niño cuando ocurrieron los trágicos hechos en su país.

"Viví algo muy similar a los nueve años, cuando Chernobyl explotó. Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta", dijo a 'SkySports'.



Por otro lado, dejó una pequeña comparación sobre la cuarentena y lo que se atraviesa actualmente con Chernobyl: "Debemos entender que todos podemos contraer este virus y ser un peligro para el resto".