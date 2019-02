Las reglas del fútbol sala que hay que tener en cuenta en 2019

El Fútsal es el hermano menor del fútbol y son dos disciplinas que se juegan bajo 17 leyes similares. Sin embargo, hay 10 puntos que los hacen bastante distintos y, para este 2019, hubo 4 de ellos que se modificaron, mientras otros se mantuvieron, por eso acá les contamos las principales modificaciones y cómo quedaron las 10 reglas básicas de este deporte, según la FIFA y la UEFA, pensando en las competiciones futuras.

Cambios básicos:



• Saques de banda y tiros de esquina: se podrán ejecutar tanto con la mano como con el pie. La decisión será tomada, de manera previa, por la organización del torneo que rige cada partido.

• Tandas de penales: a partir de ahora se regresa a la vieja norma de los cinco (5) penales, previamente se dijo que eran tres (3), sin embargo, tras considerar que el margen de error con esta regla era muy bajo, se volvió al cobro de cinco en la definición.

• Saques de portería: el balón debe picar en campo propio antes de pasar al otro terreno, esto impedirá que las contras sean más difíciles de ejecutar y que los equipos no queden jugados al atacar y finalizar una jugada.

• El portero – jugador: la polémica norma del portero jugador ahora sólo podrá ser usada por el equipo que vaya abajo en el marcador, en caso de empate, ninguno de los dos rivales podrá usar a su portero como jugador de campo.



Lo que se mantiene



• Equipos: cada equipo se conformará por cinco jugadores, incluyendo el portero. Podrán haber hasta 14 suplentes.

• Cambios: no hay límite de cambios. Los cambios se pueden realizar en cualquier momento, pero los jugadores deben salir y entrar por la zona establecida.

• Duración: los partidos durarán 40 minutos divididos en dos tiempos de 20. El descanso entre cada tiempo será de 5 minutos y en caso de que la igualdad se mantenga, se jugará un tiempo suplementario de 10 minutos; si al final del mismo el partido sigue empatado, se definirá todo por penales.

• Árbitros: existen tres árbitros, dos de banda (uno en cada una) y otro que lleva el tiempo.

• Faltas: si un equipo comete más de cinco faltas en uno de los tiempos, cada falta extra será sancionada como un penalti.

• Amonestaciones: las amonestaciones funcionan como en el fútbol con la excepción de que tras la expulsión de un jugador, el equipo de dicho jugador estará con cuatro jugadores por dos minutos o hasta que encaje un gol, posteriormente puede ingresar el quinto futbolista, pero no puede ser el expulsado, quien no podrá entrar ni a este ni en el siguiente partido.

• Arquero: el portero debe llevar una camiseta distinta a la de sus compañeros, cuando saque de puerta debe hacerlo con la mano y si está ejerciendo como jugador solo puede tocar el balón en el campo rival o luego del toque del mismo por algún rival.

• Tiempos para saques y cobros: el tiempo máximo para efectuar un saque de banda o un cobro de una falta es de cuatro segundos, asimismo, el arquero sólo puede retener la pelota, antes del saque, por máximo cuatro segundos.