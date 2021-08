¿Quién lo diría? Movida de Messi a PSG jugaría a favor de Real Madrid

Todo es fiesta en París, lluvia de flashes, alfombras rojas y luces en la Torre Eiffel para dar la bienvenida a Lionel Messi, el rutilante e inesperado refuerzo del PSG.

Y aunque muchos hablan del equipo invencible que armaron los franceses en Europa, la fiesta podría no ser completa por cuenta de Kylian Mbappé.



La auténtica joya de los cataríes dueños del club, el jugador mejor valorado del mundo y con solo 22 años, podría precipitar su decisión de salir del PSG con destino a Real Madrid.



Según el diario AS de España, no hay forma de que los gigantes franceses puedan darse el lujo de tener a las tres superestrellas al mismo tiempo, a menos que logre ganar 180 millones de euros en ventas de jugadores en las próximas tres semanas, tiempo que falta para el cierre del mercado de verano.



Messi será el jugador mejor pagado de la plantilla, seguido por Neymar y Mbappé, pero además hay otros seis jugadores con salarios por encima de 15 millones de euros por año. El argentino firmará por dos años con opción a un tercero, el brasileño firmó hasta 2025 y al francés se le vence el contrato en junio de 2022, lo que lo convierte en el que más fácil tiene su salida. Además, le conviene al PSG dejarlo salir ahora que todavía puede obtener algo en la transferencia, pues si espera hasta enero el jugador se irá gratis.



Desde España aseguran que Real Madrid aún no se ha puesto en contacto con el PSG sobre una transferencia porque el presidente, Florentino Pérez, no quiere enemistarse con la directiva qatarí hasta que el contrato de Messi no se firme. Sin embargo, eso ya es inminente y la próxima noticia, probablemente, sea la salida de Mbappé con destino a la 'casa blanca'.