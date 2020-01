Luego de la alegría contra Valencia vino una mala noticia para Zidane

El Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudita, luego de vencer con autoridad al Valencia. El técnico Zinedine Zidane estaba pendiente de sí podría contar el domingo con el galés Gareth Bale, quien no viajó al partido de la semifinal por un problema respiratorio.

Este jueves el técnico francés recibió la noticia de que Bale no se recuperó de la infección en el tracto respiratorio superior que padece por lo que debe quedarse en Madrid para cumplir su incapacidad y estar listo para el próximo partido de LaLiga contra Sevilla, el próximo 18 de enero en el Santiago Bernabéu.



Zidane tampoco pudo llevar al delantero francés Karim Benzema, otra baja sensible, aunque no se notó su ausencia en el juego contra Valencia que el cuadro blanco resolvió con mucha categoría.