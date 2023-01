Carlo Ancelotti habló de la derrota: ‘Fue por errores individuales’

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que la derrota frente al Barcelona (1-3) fue ocasionada por los "errores individuales" y no por "una falta de actitud" a la vez que se mostró muy crítico por "errores sencillos de evitar".



"Lo que decide el partido son los errores que hemos hecho. No hemos estado acertados en la salida, nos han buscado dos veces a la contra... no ha sido falta de actitud, si de errores individuales. Fue un mal partido de todos", dijo en rueda de prensa.

"Cuando encajas tres goles significa que el aspecto defensivo tenemos que mejorarlo. Los jugadores se tienen que dar cuenta de que estos errores son sencillos de evitar", continuó.



"El equipo ha sido poco intenso, poco acertado... hemos tenido 25 pérdidas en la primera parte. Poco contundentes en el uno contra uno, hemos perdido muchos duelos... un partido incompleto en todas las facetas", añadió.



"El momento del equipo no es bueno. Tenemos que aguantar porque este equipo tiene la calidad para volver y ser competitivos en todas las competiciones que teneos. Estamos muy dolidos porque el Real Madrid suele ganar las finales, pero queda mucha temporada. No soy un tipo que hable de humillación, es demasiado. En el deporte, a veces ganas y a veces te ganan", completó. Eso sí, Ancelotti no quiso catalogar la derrota como una humillación.



"Humillación deportiva me parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido del Barcelona, como les ganamos nosotros en la Liga. Ellos han sido mejores y han ganado, punto", declaró. "Simplemente digo que, teniendo en cuenta todos los errores que hemos hecho, el Barcelona ha jugado mejor. Punto", prosiguió. Además, el técnico del Real Madrid se mostró confiado en que su equipo volverá a rendir al nivel que demostró la pasada temporada.



"No es un momento crítico, es complicado y difícil; como suele pasar en una temporada. Tenemos que arreglarlo pronto con el compromiso y actitud de siempre", explicó. "Tenemos que levantar la cabeza pronto, pensar bien en lo que tenemos que hacer. Volveremos a ser competitivos y contundentes. Repito, no estamos dando un buen aspecto defensivo", dijo.



"El equipo esta dolido, mucho; porque solemos ganar las finales. Tenemos todos los recursos para mejorar, aguantar y tener más de todo. No tengo duda de que el Madrid vuelve; sobre esto no hay duda", concluyó.



EFE