Real Madrid y Barcelona, primer clásico de 2023: ¡A por el título!

Real Madrid y Barcelona se enfrentan por primera ocasión en el 2023. El clásico que paraliza al mundo paralizará también a Arabia Saudita en un encuentro que definirá también el primer título para el fútbol español, y curiosamente, justo en el partido más atractivo de España como lo es el choque entre madrileños y catalanes. Carlo Ancelotti contra Xavi Hernández y otro mano a mano entre Karim Benzema y Robert Lewandowski con hambre de títulos.



Un 12 de enero de 2022, inició el camino del Real Madrid y Barcelona y el sorteo los emparejó en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Con goles de Vinícius Jr, Karim Benzema y Federico Valverde superaron a los catalanes que anotaron con Luuk de Jong y Ansu Fati. Una revancha para los azulgranas y qué mejor que en una final.

Se define el primer título con bajas en ambos elencos. El Real Madrid luce más golpeado con la dura lesión de Lucas Vázquez que estará por lo menos un mes o más por fuera de las canchas a causa de un esguince de la sindesmosis tibioperonea del tobillo derecho, sumada a las de Aurélien Tchouaméni y David Alaba por lesiones en el sóleo izquierdo, mientras que el Barcelona tiene la mayoría de su equipo completo a disposición del entrenador Xavi Hernández, pero está pendiente de la evolución de unas molestias que arrastra el picantísimo Ousmane Dembélé, pieza fundamental para Xavi en el club y que puede hacerle frente a la zona izquierda del club blanco que probablemente será Ferland Mendy que no ha podido tener la mayor seguridad ni en salida ni cuando debe quedarse para defender.



Tanto el Real Madrid como el Barcelona vienen de partidos complejos jugando 120 minutos y pasando a la final de la Supercopa por medio de los penaltis. Los madrileños no tienen buenos rendimientos en la Liga de España cayendo contra el Villarreal y sus últimos goles han sido desde el manchón blanco. Ante Valencia en la semifinal demostraron falencias defensivas que casi complican su paso a la siguiente instancia. Por su parte, el equipo catalán sacó el resultado contra el Atlético de Madrid con una pobre actuación y ante el Real Betis les costó mucho, en especial también en la zaga defensiva. Un clásico para alquilar balcón y para hacer maíz pira, pero que sin duda alguna, toma a dos conjuntos con mala cara por sus últimos juegos disputados.

El líder de LaLiga contra el escolta del certamen español, un vibrante partido que, pese a que no están demostrando sus mejores caras, siempre saca chispas el clásico que paraliza al mundo. El juego de posesión del Barcelona contra el juego directo del Real Madrid que en pocos pases logra asustar a más de un equipo. Un duelo de jerarquía en ambos elencos, pero el cuadro blanco es un gran candidato en este tipo de instancias y ya lo ha demostrado en la Liga de Campeones y otras competencias.



Sergio Busquets no fue titular contra el Real Betis y ahora asume como el capitán que es el reto en la final. El capitán culé evitó preguntas de su futuro y está concentrado únicamente en este compromiso. Mientras que Xavi Hernández mantuvo que están para ganar en la final y por algo están en dicha instancia. Duelo de directores técnicos, pues el español quiere romper la racha positiva en finales de Carlo Ancelotti que no pierde una a partido único desde el 2010. En la pasada semifinal de la Supercopa, utilizaron a Dani Alves para tapar la explosividad de Vinícius, en el segundo tiempo, Ronald Araújo pasó a la banda derecha y logró detener al brasileño. Lo mismo planea aplicar Xavi para esta final con el central uruguayo como lateral.



Así las cosas, con casi todo su equipo disponible, esta sería la alineación de Xavi Hernández:



Alineación probable: Marc-André Ter Stegen; Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Ousmane Dembélé (Ansu Fati si no se recupera Dembélé), Pedri y Robert Lewandowski.



Con las bajas en defensa este podría ser la alineación del Real Madrid:



Alineación probable: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho (Eder Militao si está bien), Ferland Mendy; Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde; Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Jr.



Hora: 14:00 P.M. (Hora de Colombia)

TV: DirecTV Sports