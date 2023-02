Real Madrid, en vilo por Militao y Benzema: ¿Estarán para el Mundial?

Tanto el francés Karim Benzema como el brasileño Éder Militao tuvieron que abandonar el terreno de juego por lesión este jueves, durante el partido contra el Valencia (2-0) en el Santiago Bernabéu, y no será hasta el sábado cuando se les someta a pruebas para conocer el alcance de sus respectivas lesiones, aunque, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, desde el club confían en que puedan viajar al Mundial de Clubes.

Benzema se retiró del césped rumbo directamente al vestuario en el minuto 60 de partido tras hacerse daño en la parte posterior de una pierna en un disparo tras el que quedó renqueante, y rápidamente pidió el cambio.



El italiano Carlo Ancelotti lo catalogó como "un problema ligero" en rueda de prensa, pero no será hasta el sábado cuando, tras una resonancia magnética, se conozca el alcance de unas molestias que, eso sí, le harán ser baja el domingo en Mallorca. Misma situación diagnóstica que Militao, quien sufrió un problema muscular en el aductor de la pierna derecha tras ir al cruce para arrebatar el balón a su compatriota Samuel Lino.



36 minutos duró el central sobre el terreno de juego. En su caso permaneció en el banquillo el resto del choque, con hielo en la zona afectada e incluso se mostró activo en las protestas, sobre todo recriminándole a Gabriel Paulista la fea entrada sobre Vinicius Junior que le costó la cartulina roja al defensa del Valencia.



Una zona del campo de la que el técnico del Real Madrid vive pendiente, ya que aún no ha entrenado con el grupo el austriaco David Alaba, quien, según pudo saber EFE de las mismas fuentes, debería hacerlo, si no hay un contratiempo, este sábado en la previa de la visita al Mallorca.



Una recuperación clave para los planes de Ancelotti, ya que seguro que no podrá contar por lesión con los laterales Ferland Mendy y Lucas Vázquez.



Además, el primero es baja segura en el Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos en el que el Real Madrid debuta, directamente en semifinales, el próximo miércoles, mientras que el segundo está casi descartado.



El partido contra el Valencia dejó al alemán Toni Kroos, quien pidió el cambio, y al español Dani Ceballos, cuyo apellido coreó la afición que se dio cita en el Santiago Bernabéu pidiendo su renovación, con sendas molestias y golpes, pero deberían estar disponibles para el partido de este domingo (14:00 hora CET, -1 GMT) en Mallorca.



El resto de los titulares, y Dani Carvajal, quien sustituyó a Militao en el minuto 36, realizaron, durante el entrenamiento de este viernes, trabajo de recuperación sobre el césped y en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.



EFE