El colmo del racismo: amenazada por casarse con un futbolista negro

El racismo es uno de los males que sigue aquejando al mundo y que, por estos días, ha vuelto a ser noticia por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco, en Estados unidos. Justamente a raíz de ese caso, el fútbol se ha unido para pronunciarse en contra de estos actos.



Y es que el balompié también ha sido golpeado repetidamente por el racismo. Y una esposa de un futbolista brasileño aprovechó para confesar lo que ha tenido que vivir al lado de su amado, el reconocido atacante Luiz Adriano.



Ekaterina Dorozhko fue la rusa que conoció al futbolista brasileño cuando jugaba en Spartak de Moscú, y decidió irse a Brasil cuando fue fichado por el Palmeiras, en 2019. Pero no todo ha sido color de rosa, pues la bella pareja del jugador ha sido amenazada en repetidas ocasiones.



“Al principio, cuando fui a Brasil, la gente tuvo el coraje de gritarme 'mira, ahí viene la rusa’, jajaja. Todos los días, durante mucho tiempo, recibí mensajes en los que me deseaban la muerte, la enfermedad de mis padres y prometían encontrarme, golpearme y muchas otras cosas terribles porque estaba casado con un hombre negro”, confesé Dorozhko.



La rusa aseguró que ha ignorado cada mensaje y no ha sentido temor, pues tiene “nervios de acero”, pero que le parecía un buen momento para hablar sobre ellos y sumarse así a la campaña antiracismo. “Me duele el corazón por lo que está sucediendo en el mundo”, expresó.



“Agradezco a mis padres por mi educación y mi visión del mundo. Nunca he separado a las personas por color de piel, color de cabello o estado. Para mí, todos somos iguales. La mitad de mi familia es negra y los quiero mucho a todos. Tenía miedo de que no me aceptaran porque soy rusa y tenga una mentalidad diferente y toda mi vida es muy diferente”, dijo Ekaterina Dorozhko.