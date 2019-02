¿Qué pidió Mauro Icardi para celebrar su cumpleaños?

Este martes el delantero argentino Mauro Icardi cumple 26 años, una fecha especial para él que llega en medio de una crisis en su carrera, pues la relación con su club, el Internazionale de Italia sigue muy fracturada por las continuas declaraciones de su pareja y representante Wanda Nara, a quien acusan de agudizar la situación.

El diario italiano Corriere della Sera publicó este martes que el argentino exigió a los directivos y técnico del club que le devuelvan el brazalete si quieren que vuelvan a entrenar con normalidad junto al resto de la plantilla. Vale recordar que Icardi no ha entrenado debido a una molestia en su rodilla y por eso no ha sido convocado a los dos juegos más recientes del equipo neroazurro.



Sin embargo, al Inter parece no importarle que ese sea el deseo de cumpleaños del jugador y no ha mostrado intención de cambiar la decisión que tomó la semana pasada.



Icardi sigue en el ojo del huracán en Milán e incluso ha perdido el apoyo de los hinchas, quienes lo abuchearon al verlo llegar al estadio a ver un partido desde el palco.