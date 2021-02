La promesa del Real Madrid que quiere ser como Falcao: ¡qué lujo!

Luka Jovic llegó a Real Madrid con un contrato rutilante: 60 millones de euros por seis temporadas. No era para menos. Tenía 21 años y el club esperaba sembrar la semilla del nuevo Cristiano y darle a Benzema una alternativa de descanso.

Venía de Eintracht de Frankfurt, con el que ha marcado 27 goles en 48 partidos, y era una apuesta muy segura, al menos en el papel.



Sin embargo, aterrizar con éxito no es para todo el mundo y al serbio le ha costado mucho la adaptación.



Por eso la historia se cuenta nuevamente desde el equipo alemán, que lo recibió en préstamo para ayudarle a recuperar la memoria goleadora, tras una temporada con solo 5 anotaciones y un golpe a la moral bastante considerable. Lo cedió el Madrid, sin opción de compra, para que juegue y marque y vuelva a ser la figura que fichó.



Y allí ha vuelto a ser feliz. Jovic ha vuelto a marcar y el Madrid lo repescará pronto, con la ilusión de beneficiarse, por fin, de su talento.



Ahora que vuelve a sonreír en Alemania, ha concedido una entrevista en la que ha hecho una revelación que nadie se esperaba y que nadie ha calculado todavía qué tanto beneficio le puede hacer.



A la pregunta sobre quién fue el atacante que lo inspiró, el joven serbio dijo: “hubo muchos. Ronaldo, luego Ibrahimovic, pero puedo decir que Falcao fue el que más vi. Creo que tenemos un estilo de juego similar y me gustaría tener tanto éxito como él algún día”.



¡Plop! No habló de Di Stefano, de Raúl, de Cristiano, de Benzema aunque compartieron camerino, de ningún referente de Real Madrid, el club que apostó por él, sino que eligió a una figura del Atlético de Madrid, nada menos que el rival de patio. Seguro que no se lo esperaba Florentino Pérez....



Lo cierto es que lo dijo con mucha honestidad, que claramente ha seguido la trayectoria del colombiano con disciplina y que seguro en algún momento hablarán por las redes sociales de algún secreto que le pueda servir al joven: Falcao, un experto en levantarse de duros golpes en los últimos años, algo buen tendrá para decirle.