Tres jugadores dieron positivo por covid-19 en el regreso del PSG

Luego de que se diera por finalizada la liga en Francia, el club de Mauro Icardi y Neymar regresó a entrenamientos en su sede deportiva tras un largo tiempo de inactividad a causa de la pandemia del coronavirus.

Luego de que se realizaran los debidos test a los jugadores y miembros del cuerpo técnico, el club de la capital francesa reportó que tres de sus futbolistas y un integrante de la dirección técnica dieron positivo por covid-19 en las pruebas realizadas: "Las pruebas de PCR y detección serológica realizadas el lunes, antes de la reanudación de las actividades del grupo profesional, con jugadores y personal de PSG, mostraron cuatro casos anteriores de contaminación en Sars-Cov2 (3 jugadores y un miembro del personal)", recopiló Sport, tras el comunicado oficial del club.



Sin embrago, en el mismo comunicado, el equipo, que no dio a conocer los nombres de los implicados, confirmó que los jugadores presentaron los síntomas en su etapa de aislamiento, por lo que podrán integrarse a los entrenamientos con total normalidad: "Estas personas habían exhibido síntomas durante el período de confinamiento cuando no estaban en contacto entre sí. Por tanto, los tres futbolistas y el miembro del staff técnico no son contagiosos y pueden ejercitarse con total normalidad", finalizó Sport.

Por ahora, los dirigios por Thomas Tuchel retomaron actividades físicas en las instalaciones del club de cara a la Champions y las copas locales que les quedan por jugar en el fin de temporada.