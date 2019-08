PSG y su decisiva respuesta a Barcelona en la oferta por Neymar

Este miércoles, PSG fue notificado con una importante oferta de Barcelona en la que incluían a Rakitic y Dembélé, que no quiso, junto a 140 millones para llevarse al brasileño.



Sin embargo, el futbolista que no tiene definido aún su futuro seguirá con lo mismo. El equipo de París no aceptó la oferta y fue claro: sin 170 millones no se va.

Al PSG no le importan los jugadores que vengan, pues mencionó que ya hay muy poco tiempo para negociar el salario y demás con los futbolistas, por lo que no aceptará canjes.



Así las cosas, en 'RMC Sports' se menciona que el club decidió rechazar la oferta y no hay nada por Neymar todavía. Finalmente, también, el equipo parisino quiere que los 170 millones sean pagados de una vez y no en cuotas, como pretendía el club español. ¿Celebra y acecha Real Madrid?