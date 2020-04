La política de 'afrancesar' a PSG que le vendría de maravilla a Neymar

El capítulo de la novela de Neymar y su regreso a FC Barcelona ahora no pasa por territorio catalán sino por París.

Según informa el diario Mundo Deportivo, el regreso del brasileño, anhelado por Suárez, Messi y los líderes del vestuario, podría facilitarse por cuenta de una decisión del PSG.



Dice la versión que el club más poderoso de Francia ha decidido apostar a una plantilla de solo jugadores locales, algo parecido a los 'puros criollos' de Atlético Nacional. Impulsar el talento y el desarrollo del fútbol del país que es campeón del mundo, además de aprovechar a las grandes figuras que hay en distintas ligas serían la gran motivación.



Dice Mundo Deportivo que, en ese camino, el PSG está dispuesto a hacer esfuerzos por repatriar a tres jugadores estelares: Osumane Dembelé, Jean-Clair Todibo y Samuel Umtiti. ¿Adivinen qué? Da la casualidad de que todos están en el FC Barcelona y que... oh sorpresa... Neymar está en PSG. ¡Se abre la opción del canje!



"El objetivo a largo plazo de Osumane Dembélé es estar en la Eurocopa, que se ha aplazado a 2021. Es lo que tiene en mente. El delantero quiere quedarse en el Barça pero también quiere disponer de minutos que le devuelvan a la selección y si hay que salir no pondría muchos peros", dice el medio catalán.



Según su cálculo, Dembelé solo podría ir al PSG en su país, pues le garantiza triunfos, le podría pagar su alto salario y lo juntaría con su amigo Mbappé. Como si fuera poco Thomas Tuchel, quien fue su DT en Borussia Dortmund, lo conoce bien y sabe cómo aprovecharlo.



El caso de Umtiti no sería tan sencillo pues quiere seguir en el club y con Setién ha tenido más oportunidad que con Valverde. Pero Barcelona le está buscando reemplazo hace tiempo y de quedarse con un francés sería con Lenglet y no con él.



Jean-Clair Todibo está cedido en Shalcke pero es poco probable que puedan pagar, en plena crisis, los 25 millones de euros que piden los catalanes. Eso precipitaría un regreso a un equipo que no puede garantizarle protagonismo, lo que sí tendría en PSG.



Todos esos movimientos hacen pensar que uno, dos o los tres podrían sumarse para convencer a PSG de ceder a la salida de Neymar, por la que aspira a recaudar 180 millones de euros. Es difícil, pues son activos del Barcelona con mercado de venta en otros clubes. Pero si quieren de vuelta a su MSN, sería el precio que hay que pagar.