Messi-Mbappé-Neymar: el tridente de lujo que promete dominar Europa

La BBC (Bale-Benzemá-Cristiano) y la MSN (Messi-Suárez-Neymar) parecen quedar en la historia con la jugada maestra del PSG al quedarse con Lionel Messi, delantero argentino que finalizó su etapa en Barcelona para aterrizar en París y formar uno de los tridentes más importantes de la última década.

Con la llegada del astro al elenco de Mauricio Pochettino, Europa tiembla, y es que claro, las gambetas de Neymar, los goles de Mbappé y la magia de Lionel Messi, asustan a cualquiera.



En la temporada pasada, el '10' brasileño anotó 16 goles y dio 11 asistencias en todas las competencias: el francés anotó 42 dianas y dio 11 pases de gol; mientras que el rosarino se reportó con 38 goles y 14 asistencias. Cifras que, en la pizarra, ilusionan hasta el más escéptico.

¿Hay un tridente que se compare en la actualidad?



Los equipos se refuerzan con grandes nombres, pero son muy pocos los que pueden competir, por nombre, frente al esquema ofensivo del PSG. En España, por ejemplo, Hazard-Benzema-Bale, promete títulos; sin embargo, la realidad de los extremos no es la esperada y, por ahora, deja bastantes dudas. Barcelona tendría a Griezmann-Agüero-Depay, pero tampoco da certeza de un buena temporada, pues el 'Kun', el gran refuerzo culé, llegó lesionado y tendrá varias semanas de ausencia.



En Inglaterra, quizás, hay un mejor panorama. Chelsea, reciente campeón de Champions y Supercopa, está muy cerca de fichar a Romelu Lukaku, lo que sería un golpe de calidad para el ataque que está formando :Werner-Lukaku-Havertz, promete. Manchester City, con la llegada de Jack Grealish, también hace méritos para competir por el mejor ataque, pues Grealish-Sterling-Mahrez es una combinación que genera expectativa. El Manchester United no se queda atrás y con Sancho-Cavani-Rashford también promete éxitos. Liverpool, con los consolidados Salah-Firmino-Mané, siempre será candidato a un título.



En Italia, Juventus es el equipo más fuerte en ataque, el tridente Cristiano-Morata-Chiesa o Cuadrado, con Allegri en el banquillo, genera algo de esperanza para la nueva campaña; no obstante, es un tiro al aire y no se descarta una nueva decepción.



Así las cosas, parece que la 'MMN' es el nuevo tridente que dominará Europa. La llegada de Messi obliga al PSG a recuperar el trono en la Ligue One y a disputar hasta el último partido la nueva edición de la Champions League. De no hacerlo, será un rotundo fracaso. Las piezas están, falta ponerlas a funcionar de la forma adecuada. ¡Un lujo!