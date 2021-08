No todo es alegría en PSG: pierden a uno de sus argentinos por lesión

Mauro Icardi, delantero argentino del París Saint-Germain, estará de baja entre tres o cuatro semanas por una luxación acromioclavicular, que se produjo este sábado en la victoria ante el Brest (2-4).



En un comunicado, el club no dio precisiones sobre el tratamiento de la lesión. El ex jugador del Inter de Milán, de 28 años, no figura en la convocatoria de la selección argentina para los encuentros valederos para el mundial de 2022 divulgada este mismo lunes.



El delantero, colega de equipo de sus compatriotas Leo Messi, Angel di María y Leandro Paredes, ha anotado dos goles en los tres partidos del campeonato francés disputados hasta ahora.