Real Madrid pone el ojo en París: siguen tras la renovación de Mbappé

El París Saint-Germain ha retomado "recientemente" los contactos con el delantero francés Kylian Mbappé para renovar su contrato aunque "no se han producido avances importantes", según desvela este martes el diario L'Équipe.

El joven atacante, que en unos días cumplirá 23 años, jugará contra el Real Madrid los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que ha acelerado las especulaciones sobre su futuro. El rotativo señala que el jugador tiene sobre la mesa la misma propuesta que ya le hizo el PSG en agosto pasado, cuando le ofrecieron ser el mejor pagado de una plantilla en la que también están figuras como Neymar y Lionel Messi.



L'Équipe recuerda que el jugador no da indicaciones sobre su futuro, por lo que hay que fiarse de sus últimas declaraciones sobre el tema, que datan de octubre pasado, cuando aseguró, a este diario, que en verano pensaba que su "aventura" francesa había terminado y que su puerta de salida sería el Real Madrid.



"Dos meses después nada hace pensar que su posición ha evolucionado", indica el diario, que considera que "la tendencia, a día de hoy, se dirige más hacia la salida" aunque el jugador "explica que no ha decidido su futuro y que no piensa hacerlo por ahora".



Con un contrato que expira el 30 de junio próximo, Mbappé puede negociar con otros clubes a partir del próximo 1 de enero, pero L'Équipe opina que el doble duelo de febrero y marzo contra los "merengues" puede retrasar los posibles contactos con la entidad que dirige Florentino Pérez.



El delantero prometió una lealtad absoluta al PSG hasta el final de su contrato y sus extraordinarias actuaciones de las últimas semanas así lo muestran. El diario considera que este enfrentamiento de la Liga de Campeones da a los propietarios cataríes del club francés un periodo suplementario para tratar de convencer al jugador de que siga bajo su disciplina.