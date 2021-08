Mientras espera por Messi, PSG debutó en la Ligue 1 con victoria

Mientras espera por el anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi, el PSG debutó con victoria en la nueva temporada del campeonato francés. El elenco parisino remontó el marcador en el Stade de l'Aube y con los tantos de Achraf Hakimi y Mauro Icardi se llevó los primeros tres puntos contra el Troyes.

El conjunto de Mauricio Pochettino, que no contó con Neymar, Sergio Ramos, Di María, Paredes, Verratti y Gianluigi Donnarumma, se impuso en su visita en la primera fecha y ratificó su ambición por volver a ser el campeón de la Ligue One.



El equipo galo espera definir la vinculación de Lionel Messi en los próximos días, luego de que el argentino no renovara su vínculo con el FC Barcelona.