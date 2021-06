Tío Rico Mc PSG ataca: guerra con FC Barcelona y Mbappé no se vende

PSG no sabe de crisis, de gastos, de excentricidades: para ellos todo es posible y hasta barato: solo hace falta lanzarse a la piscina de oro de los cataríes dueños del club, como Tío Rico Mc Pato, y ya está, ¡deseo concedido!

Es lo que ha hecho su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, quien se refirió a dos estrellas del fútbol mundial para su próximo proyecto: Lionel Messi y Kylian Mbappé.



En lo que muchos interpretan como una guerra abierta con FC Barcelona, el directivo habló sin hablar del argentino y contó lo que le dijo a Joan Laporta, presidente 'culé': “le dije que Messi está al final de su contrato y que todos los clubs tenemos derecho a hablar con él”.



No significa que esté hablando con el 10, según sus siguientes evasivas respuestas, pero sí aseguró: "lo que puedo decir es que todos los grandes jugadores quieren venir”.



Lo que no dejó pasar fue la oportunidad de cobrarse la tentación desde España a Neymar: “el Barça siempre quiso recuperar a Neymar, no es ningún secreto. Pero ¿Neymar quería ir? No. Llámalo y te dirá lo feliz y satisfecho que está hoy", sentenció.



Y no solo podría llegar Messi u otro a su nivel (se habla de Crisitiano Ronaldo) sino que el gran talento, el jugador más caro del mundo en la actualidad y la joya de la corona, se queda... al menos para el presidente de PSG: "nunca doy detallas de las negociaciones abiertas. Todo lo que puedo decir es que avanza bien. Espero que encontremos un acuerdo. Es París, es su país. Tiene una misión y no es únicamente de jugar al fútbol sino de promover el campeonato de Francia, su país y su capital", dijo.



Los mimos al delantero, más en esta etapa de la renovación, no se hicieron esperar: "es un chico fantástico, como persona y atleta... Ganará el Balón de Oro durante años, estoy 100 por ciento seguro". ¿Lo hará con la camiseta de PSG? Si es por dinero, solo tiene que escribir un número en el cheque y el deseo será concedido. Es la ventaja de ser el Tío Rico de la historia.