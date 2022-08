PSG no se detiene y arrasa con fichajes: confirman más refuerzos 

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó este jueves la llegada a su equipo del centrocampista portugués Renato Sanches, procedente del Lille, que será oficialmente anunciada esta tarde, al tiempo que señaló que espera todavía otros tres refuerzos.



En la primera conferencia de prensa previa al inicio de la liga, dos días antes de su viaje a Clermont, el técnico aseguró que el jugador luso, que ya estuvo a sus órdenes en el Lille, pasará el reconocimiento médico esta misma tarde. Galtier aseguró que Sanches, internacional portugués que está a punto de cumplir 25 años, aporta al centro del campo del PSG cualidades que los otros medios no tienen, como "la explosividad y el impacto".

"Tiene una capacidad de romper líneas y también de recuperar en el plano defensivo", señaló el técnico, que en ese sentido lo consideró complementario de Marco Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. Destacó, además, que conoce la liga francesa, porque ha pasado tres temporadas en el Lille, y su alto nivel internacional, puesto que acumula 32 partidos con su selección.



El nuevo técnico del PSG, que ha sustituido al argentino Mauricio Pochettino, indicó que espera todavía otros tres refuerzos, aunque no precisó para qué líneas. Indicó que "la idea no es acumular muchos jugadores" pero sí "tener competencia dentro de la plantilla". Agregó que sabe que es difícil, pero consideró que la dirección deportiva y el club están haciendo "un trabajo duro" para aportar esos fichajes.



El PSG trabaja también en la salida de algunos jugadores para poder incorporar esos refuerzos. Galtier se mostró muy satisfecho de la preparación de su equipo en esta temporada y en la Supercopa, donde lograron el primer trofeo de la campaña frente al Nantes. Defendió su sistema con tres centrales que, dijo, "permite tener más hombres en el aspecto ofensivo y también replegar mejor".



El entrenador, que podrá contar el sábado con el delantero Kylian Mbappé, sancionado en la Supercopa, aseguró que tenerle en un tridente junto a Neymar y Lionel Messi no tiene por qué provocar un desequilibrio defensivo. "La defensa es una prioridad ofensiva, pero también una responsabilidad individual. Cuando un compañero hace un esfuerzo, contagia al resto. Tenemos que estar atentos y ser rigurosos", señaló.



EFE